Nhiều bản làng ở Mường Nhé vui mừng có điện đón Tết

Những ngày này, hòa vào không khí đất trời chuyển mình vào xuân, niềm vui, niềm hạnh phúc của hơn 620 hộ dân nơi cực Tây Tổ quốc Mường Nhé (Điện Biên) như được nhân lên bội phần khi điện lưới quốc gia đã về tới bản làng, thắp sáng vùng biên.

Đây là các hộ dân tại 15 điểm bản thuộc Đề án 79, được Công ty điện lực Điện Biên (thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam) nỗ lực hoàn thành công trình cấp điện, đóng điện vào đúng dịp cận kề năm mới.

Sau gần 10 năm định cư, phải chịu nhiều thiệt thòi về tiếp cận thông tin, đã có thêm 15 điểm bản trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên có điện lưới quốc gia.



Ông Hạng A Tà, người dân bản Hua Sin 1, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phấn khởi cho biết hồi chưa có điện, khi mặt trời lặn, đêm tối bao phủ là người dân trong bản cũng đành phải khép lại mọi hoạt động sản xuất trong ngày.



Nhưng nay, nhờ có nguồn sáng từ dòng điện lưới quốc gia, bản làng như sôi động hẳn lên, khi có tiếng ti vi, tiếng nhạc sập xình, tiếng học bài e a của các em nhỏ. Các bà, các mẹ thì có thể ngồi bên hiên nhà khâu vá, thêu thùa dưới ánh điện, đường về bản cũng được thắp sáng hơn...

Trưởng bản Hua Sin 1 Hạng A Sùng, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé cũng phấn khởi khi gần 50 hộ đồng bào Mông ở bản đã có thể yên tâm mua sắm các thiết bị như tivi, quạt điện, máy móc phục vụ sản xuất... để từ đó có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn.

Huyện Mường Nhé hiện đã có gần 6.500 trên tổng số 8.000 hộ được sử dụng, đạt tỷ lệ hơn 80%.

Ông Thào A Dế, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình cấp điện cho các điểm bản thuộc Đề án 79 trên địa bàn các xã Sín Thầu, Chung Chải, Mường Nhé, Mường Toong và Pá Mỳ sẽ mang lại hiệu quả rất thiết thực trong việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, cũng như đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vốn là trọng yếu, chiến lược về an ninh, quốc phòng của Tổ quốc.

"Có điện lưới quốc gia, bà con rất phấn khởi. Khi đã có điện bà con có ánh sáng, các thông tin, văn hóa, xã hội, có ti vi, có điện thoại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì cũng dễ dàng hơn và văn hóa của bà con cũng có thay đổi hơn", ông Thào A Dế cho biết.

Theo ông Trần Đức Dũng, Phó Giám đốc công ty Điện lực Điện Biên: Tổng mức đầu tư công trình cấp điện cho 15 điểm bản ở Mường Nhé là 15 tỷ đồng, phục vụ cung cấp điện ổn định cho hơn 600 hộ dân. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu và phối hợp tốt trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.