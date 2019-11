Nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Năm nay, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức trên phạm vi cả nước với thông điệp “Tưởng nhớ người đi– Vì người ở lại”. Cụ thể, Ủy ban ATGT quốc gia và Bộ GD-ĐT đã có nhiều hoạt động truyền thông như dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân TNGT vào lễ chào cờ và hệ thống phát thanh của trường…

Ban An toàn giao thông TP HCM trao tặng nhà cho một gia đình khó khăn vì có người mất do TNGT trong tháng 11.

Ủy ban ATGT quốc gia và Ban ATGT các địa phương cũng cùng với các quỹ, tổ chức đoàn thể khác đi thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT… Ngoài ra, Ban ATGT các địa phương cũng phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do TNGT.

Còn hoạt động chính năm nay là Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT diễn ra lúc 7h30 Chủ nhật ngày 17/11 tại đường Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: "Chúng ta làm điều này để tất cả cùng hướng tới chính bản thân mình có những hành động tham gia giao thông an toàn hơn, kêu gọi những người tham gia giao thông an toàn hơn. Để làm sao đất nước ngày càng an toàn, giao thông ngày càng an toàn thân thiện, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông, nỗi đau cho tai nạn giao thông".

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, tại Việt Nam, mỗi ngày có hơn 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà vì TNGT. Chỉ trong 10 tháng của năm 2019, cả nước xảy ra 14.251 vụ TNGT, làm chết 6.318 người, bị thương 10.873 người./.

