Nhiều thủy điện ở Lai Châu thông báo xả lũ

Mưa to đến rất to cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu những ngày qua khiến mực nước tại các hồ, đập, sông, suối dâng cao. Để đảm bảo an toàn công trình và vùng dạ lưu, một số nhà máy thủy điện trên địa bàn đã thông báo xả lũ.



Chiều 12/7, Công ty Cổ phần Quản lý thủy điện Tây Bắc đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lai Châu, UBND huyện Phong Thổ, chính quyền các xã: Huổi Luông, Hoang Thèn, Ma Ly Phong và thị trấn Phong Thổ thông báo xả lũ hồ chứa nhà máy thủy điện Nậm Na 1 trên sông Nậm Na.

Mưa to cục bộ ở nhiều nơi khiến mực nước tại các sông, suối, hồ, đập trên địa bàn tỉnh Lai Châu dâng cao...



Công văn nêu rõ, do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng ở phía thượng nguồn, nên mực nước trên sông Nậm Na tăng nhanh. Lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Nậm Na 1 lớn hơn lưu lượng nước phát điện của hai tổ máy, làm mực nước hồ chứa dâng cao.



Để đảm bảo an toàn, tính mạng con người cùng tài sản của nhân dân khu vực thượng, hạ lưu và an toàn cho công trình, nhà máy thủy điện Nậm Na 1 dự kiến sẽ xả lũ khi mực nước hồ dâng quá cao độ cho phép. Thời gian dự kiến xả lũ từ 17 giờ ngày 12/7 đến khi hết lũ.



Để tránh thiệt hại về người, tài sản, vật nuôi có thể xảy ra, Công ty Cổ phần Quản lý thủy điện Tây Bắc yêu cầu người dân cần chủ động di dời tài sản, hoa màu ra khỏi khu vực mà nước lũ có thể lên tới. Các phương tiện vận tải không được di chuyển qua lòng sông Nậm Na. Nhân dân không được đánh bắt cá, bơi lội, tắm giặt, vớt củi, chăn thả gia súc... trên khu vực dòng sông Nậm Na trong thời gian nhà máy vận hành xả lũ.



Tính đến 13h chiều 12/7, mực nước hồ thủy điện Huội Quảng đạt cao trình 399,99m; trên lưu vực giữa các hồ Huội Quảng, Bản Chát đang có mưa to trên diện rộng và dự kiến hồ Huội Quảng sẽ đạt và vượt cao trình mực nước dâng bình thường 370m. Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát thông báo xả lũ qua đập tràn thủy điện Huội Quảng, khi mực nước hồ Huội Quảng vượt quá cao trình 370m và lưu lượng khu giữa về hồ Huội Quảng lớn hơn lưu lượng chạy máy 320m3/giây.



Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đề nghị UBND các cấp thông báo rộng rãi cho nhân dân vùng hạ lưu thủy điện Huội Quảng được biết để chủ động phòng tránh tai nạn hoặc thiệt hại có thể xảy ra khi xả tràn; đồng thời có biện pháp cấm người dân hoạt động trên vùng lòng hồ Huội Quảng trong phạm vi cách tuyến công trình 1.000m./.