Những kẻ tiêm chích ma túy, thần kinh bỗng thành thủ lĩnh tà đạo

Liên quan đến tà đạo kinh hoàng như thôi miên từ Hải Phòng đang vươn vòi bạch tuộc khắp nơi, bước đầu, cơ quan chức năng ở Hải Phòng đã làm rõ lai lịch của những kẻ tự phong là trưởng nhóm "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Truyền đạo để kiếm tiền, chích ma túy

Ngày 27/3/2018, Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) phát hiện Trần Hữu Nghị (SN 1978, ở số 8, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) cùng với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978, ở xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đang hoạt động tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên.

Công an phường Lãm Hà nơi Nghị cư trú cho biết, Nghị là đối tượng có thâm niên nghiện ma tuý đá. Nghị chỉ học hết lớp 9/12, chưa lấy vợ, không có nghề nghiệp gì, chuyên lang thang làm thuê để lấy tiền chích hút. Công an phường đã đưa Nghị vào diện quản lý.

Nhóm người tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. (Nguồn: ANHP)

Trước đó, ngày 8/2/2018, Tòa án Nhân dân quận Kiến An ra Quyết định số 5 về áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Hữu Nghị. Tuy nhiên, Nghị đã bỏ đi khỏi địa phương.

Trong khi cơ quan chức năng đang truy tìm Nghị về chấp hành quyết định của Toà án thì Công an Thuỷ Nguyên phát hiện Nghị cùng Nguyễn Văn Hiếu đang đi vận động lôi kéo người dân tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Khi làm việc tại cơ quan công an, Nghị khai do quen biết Hiếu từ trước, được Hiếu tuyên truyền về "Hội Thánh Đức Chúa Trời", bản thân lại nghiện ngập, đang cần tiền nên đã theo Hiếu đi vận động để kiếm tiền chích hút ma túy.

Tài liệu hướng dẫn thực hành để trở thành người truyền đạo của "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Trong nhóm của Hiếu và Nghị còn có 2 người khác tham gia tuyên truyền, lối kéo và truyền đạo trái phép được khoảng 1 tháng trên địa bàn một số xã thuộc huyện Thuỷ Nguyên, khi về xã Lập Lễ thì bị chính quyền phát hiện, ngăn chặn.

Nghị cho biết thêm, chính Nghị cũng chẳng hiểu gì về thứ đạo này nhưng do cần tiền chơi ma tuý nên tham gia làm nhiệm vụ chở Hiếu đi vận động.

Công an huyện Thuỷ Nguyên đã bàn giao Nghị cho cơ quan chức năng quận Kiến An xử lý theo quy định.

Đối với Nguyễn Văn Hiếu, cơ quan chức năng xác định, Hiếu đã có vợ và một người con, bản thân Hiếu không nghề nghiệp, chuyên đi lang thang.

Thời gian gần đây, Hiếu móc nối với một số đối tượng khác ở Hải Phòng đi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời" nhằm mục đích kiếm tiền từ những người này.

Hai mẹ con bỏ nhà đi truyền tà đạo kiếm tiền

Ngoài những trường hợp trên, kẻ tự xưng là trưởng nhóm của "Hội Đức Thánh Chúa Trời" cũng mới được cơ quan chức năng vạch mặt.

Theo đó, "trưởng nhóm" Trần Văn Hùng (SN 1988, quê xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), học hết lớp 7/12, là lao động tự do, có vợ là Nguyễn Thị Th.L. (SN 1993, lao động tự do, cùng trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Năm 2016, Hùng ra Hải Phòng cùng với một số đối tượng khác thuê nhà, tổ chức tuyên truyền về "Hội Thánh Đức chúa Trời".

Nhiệm vụ chính của Hùng là truyền đạo cho những người tham gia qua hình thức đọc kinh thánh.

Phạm Văn Hiệp (áo đen) tổ chức tụ tập đông người sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật tại xã Lâm Động (huyện Thủy Nguyên), trong đó có nhiều trẻ em cũng bị lôi kéo đến đây. (Nguồn: ANHP)

Đồng thời, Hùng yêu cầu những người gia nhập hội này phải đóng góp kinh phí để hội hoạt động. Thời gian hoạt động là tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu từ 8h-21h.

Sau thời gian hoạt động, có một số người trở thành "chân tay" thân tín của Hùng, trong đó có Phạm Đức Hiệp (SN 1981, ở xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Hiệp và Hùng tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép và bị Công an huyện An Dương (Hải Phòng) phát hiện vào tháng 3/2018.

Tài liệu tuyên truyền, thực hành của các tín đồ "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Theo Công an xã Bạch Đằng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), Hiệp không có nghề nghiệp. Tham gia cùng Hiệp còn có mẹ là Phạm Thị T. (SN 1957). Năm 2016, khi bà T. và Hiệp có biểu hiện theo tà đạo này đã bị gia đình phản đối. Sau đó, Hiệp cùng mẹ rời địa phương ra quận Dương Kinh (Hải Phòng) thuê nhà ở.

Khi cơ quan chức năng phát hiện 2 mẹ con Hiệp tuyên truyền tôn giáo trái phép, yêu cầu chấm dứt hoạt động trên địa bàn thì cả 2 mẹ con hắn lại dạt sang huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) tiếp tục hoạt động.

Tham gia giúp việc đắc lực cho Hiệp là Đàm Văn Mạnh (SN 1989, ở thôn Hầu, xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), cũng là đối tượng không nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Công an xã Lâm Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, trước đây, Mạnh rất hiền lành, chưa có tiền án tiền sự, tuy nhiên, mọi người nhận thấy Mạnh có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Khi tham gia "Hội thánh Đức chúa Trời", Mạnh đã bị người thân trong gia đình phản đối rất quyết liệt, nhưng hắn đều bỏ ngoài tai.

Đến tháng 12/2017, Mạnh thuê nhà ở thôn Hầu, xã Lâm Động (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). "Núp bóng" dưới hình thức thuê nhà để cư trú mở lớp dạy nhạc, dạy hát, làm quảng cáo truyền hình, kinh doanh tự do... nhưng thực chất là tổ chức, lôi kéo gần 50 người đến cùng với Hiệp tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Sau khi bị cơ quan chức năng ngăn chặn, Mạnh đã bỏ đi theo Hiệp và Hùng sang địa bàn huyện An Dương tiếp tục tổ chức hoạt động và bị Công an huyện An Dương phát hiện, ngăn chặn.

“Hiện gia đình Mạnh và địa phương cũng không biết Mạnh đi với nhóm người trên hoạt động ở đâu, mà nghe nói Mạnh đã lên được chức “phó trưởng nhóm” của hội rồi”, vị Phó Công an xã Lâm Động thông tin./.

Theo Ban Tôn giáo TP Hải Phòng, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xuất hiện hiện tượng tôn giáo có tên “Hội thánh của Đức Chúa Trời” tên gọi khác là ''Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ''. Hiện nay, có gần 10 người đang lén lút hoạt động truyền đạo. Quá trình hoạt động, họ đã lôi kéo được một số người tham gia, chủ yếu là phụ nữ, người già và học sinh, sinh viên, gây mâu thuẫn gia đình (không sinh hoạt vợ chồng), xung đột văn hóa (gỡ bỏ bàn thờ tổ tiên), có dấu hiệu lôi kéo; trục lợi (trích nguồn thu 10% để đóng góp cho tổ chức), tuyên truyền mê tín dị đoan (thế giới tận thế, sớm về thiên đường để hưởng sung sướng). Cùng với đó, hội này đã lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá trái pháp luật, chia rẽ tôn giáo làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tổ chức và những người tham gia truyền đạo chưa hợp pháp theo quy định. Được biết, hiện các cơ quan chức năng của Hải Phòng đang rốt ráo vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm tung tích của nhóm tà đạo nêu trên để có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi phát hiện thấy "động'', nhóm truyền đạo trái phép này lại tìm cách lánh sang địa phương khác hoặc lui vào ở ẩn.

