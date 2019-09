Niêm phong 600 kg thuốc nam không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng vừa niêm phong gần 600kg thuốc nam không rõ nguồn gốc tại Hội thảo “Lương y Nguyễn Thị Nghê chữa bệnh tiểu đường bằng thuốc nam kết hợp với tây y”.

Đáng chú ý là hội thảo này không được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép nhưng vẫn được tổ chức nhằm thu hút người dân đến khám bệnh, mua thuốc.

Sở Y tế thành phố Hải Phòng cho biết, Sở không cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức hội thảo của bà Nguyễn Thị Nghê. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hải Phòng) vừa phối hợp với Thanh tra Sở Y tế thành phố kiểm tra đột xuất Trung tâm tiệc cưới Thanh Bình (số 32, đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng), nơi đang diễn ra Hội thảo “Lương y Nguyễn Thị Nghê chữa bệnh tiểu đường bằng thuốc nam kết hợp với tây y”. Hội thảo do bà Nguyễn Thị Nghê (sinh 1985, ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) tổ chức, với mục đích tuyên truyền, quảng bá thuốc nam chữa tiểu đường và bán thuốc nam với số lượng lớn; thu hút gần 200 người là người dân Hải Phòng và các địa phương lân cận tham dự.

Khi cơ quan chức năng yêu cầu, bà Nghê không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc tổ chức hội thảo và khám bệnh, bán thuốc chữa bệnh. Sở Y tế thành phố Hải Phòng cũng cho biết, Sở không cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức hội thảo của bà Nguyễn Thị Nghê.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hải Phòng), gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các bài viết quảng cáo với nội dung: Lương y Nguyễn Thị Nghê có tổ chức 1 buổi khám tiểu đường duy nhất tại Hải Phòng, miễn phí cho bệnh nhân dưới 15 tuổi và người khuyết tật bẩm sinh…

Lực lượng chức năng niêm phong thu giữ gần 600 kg thuốc nam không rõ nguồn gốc tại hội thảo do bà Nguyễn Thị Nghê tổ chức. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Trước đó, ngày 12/9, bà Nguyễn Thị Nghê cũng tổ chức hội thảo và bán thuốc tại số 246 đường Máng Nước, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng và tổ chức bán thuốc nam, mặc dù loại thuốc này chưa có sự kiểm định về hiệu quả điều trị bệnh của cơ quan chuyên môn.



Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hải Phòng) và Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật./.