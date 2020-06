Nổ bình khí nén, chủ tiệm vá vỏ xe ở Bình Dương tử vong

Đến 12h trưa 12/6, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ bình khí nén khiến chủ tiệm vá vỏ xe tử vong.

Bình khí nén vỡ toang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng nay, ông Phạm Văn Phi (SN 1965, quê Nam Định) vá vỏ cho một chiếc xe ô tô tải tại tiệm vá vỏ của mình ở đường quốc lộ 13, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Sau khi vá xong, chiếc xe tải rời đi, ông Phi vào tắt bình khí nén thì bất ngờ bình khí nén phát nổ.

Nghe tiếng nổ lớn, người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện ông Phi bị thương nặng toàn thân, một cánh tay bị đứt lìa. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Phi đã tử vong ngay sau đó.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Khi xảy ra vụ việc chỉ có một mình ông Phi làm việc tại đây. Tại hiện trường, vật dụng trong tiệm văng khắp nơi, bình khí nén vỡ toang./.