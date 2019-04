Nữ sinh lớp 7 bị bắt quỳ gối, tát vào mặt vì mâu thuẫn từ một tin đồn

Chiều ngày 1/4, làm việc với phóng viên ông Trần Văn Huấn – Trưởng công an xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, Ban công an xã phối hợp với công an xã Diễn Kim, đại diện 2 nhà trường THCS Diễn Hùng và THCS xã Diễn Kim để làm rõ việc một học sinh lớp 7 trên địa bàn bị đánh, bắt quỳ gối.

Trường THCS Diễn Hùng nơi hai nữ sinh Tr và Th học.

Theo ông Huấn, hiện đã xác định rõ các học sinh liên quan gồm 6 học sinh. Học sinh bị đánh là em H.Th.Ph.Th (học sinh lớp 7 trường THCS Diễn Hùng). Nhóm học sinh đánh bạn gồm có 4 học sinh ở trường THCS xã Diễn Kim và Tr.Th.H.Tr (học sinh lớp 8, trường THCS xã Diễn Hùng).

Trước đó, một đoạn video clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm 5 nữ sinh khác bắt quỳ gối xin lỗi, đồng thời tát nhiều cái vào mặt được đăng tải trên mạng xã hội. Ngay sau đó, đoạn video nhận được sự quan tâm đặc biệt, nhiều người đã bày tỏ sự “bức xúc” trước thái độ ngông cuồng của nhóm nữ sinh trên.

Nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ gối xin lỗi, tát vào mặt... (ảnh cắt từ clip).

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Theo đó, giữa Tr. và Th. có mâu thuẫn từ một tin đồn thất thiệt về việc Tr. có bầu. Ngày 31/3, được nghỉ học nên nhóm nữ sinh ở trường THCS Diễn Kim đến nhà Tr. chơi. Sau đó cả nhóm gặp Th. nên đưa ra bãi phi lao giáp biển thuộc địa bàn xóm 4, xã Diễn Hùng. Tại đây nhóm nữ sinh bắt Th phải xin lỗi đồng thời “cánh cáo” bằng 3 cái tát.

Thầy Nguyễn Văn Thủy – Hiệu trưởng trường THCS Diễn Hùng cho biết: Khi xem đoạn video tôi rất buồn, các em suy nghĩ hết sức bồng bột mới có hành động như vậy. Đặc biệt, nữ sinh liên quan đến sự việc là em Tr một học sinh giỏi hiện vẫn đang trong đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử của trường. Chiều nay, nhà trường sẽ làm việc với các em, quan điểm sẽ xử lý nghiêm sự việc...”

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh cùng các nữ sinh liên quan cũng đã đến gia đình em Th. xin lỗi.../.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

PC_Article_AfterShare_1