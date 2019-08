Ô tô tông liên hoàn, gây ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A

Ngày 31/8, mật độ giao thông trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 60 thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng cao, đã xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Đặc biệt, tại Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô làm ùn tắc giao thông kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn.



Khoảng 8h30 ngày 31/8, xe ô tô mang biển kiểm soát 63D-000.71 đang dừng đỗ trên mặt đường quốc lộ 1A, địa bàn ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành, hướng đi từ miền Tây về TP.HCM. Sau đó, ô tô mang biển kiểm soát 94L-6148 đang lưu thông cùng chiều từ phía sau tông mạnh vào ô tô đang đỗ. Tiếp đó ô tô mang biển kiểm soát 63C-038.41 lao vào ô tô 94L-6148.

Tai nạn liên hoàn, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn liên hoàn này đã làm ô tô 94L-6148 lật ngang trên trên mặt đường và đè lên xe 63D-000.71.

Sau vụ tai nạn, có một tài xế bị thương nên được công an phối hợp người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn có 3 ô tô nằm chắn gần hết mặt đường nên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

3 ô tô va chạm nhau bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp đội Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Tiền Giang và công an huyện Châu Thành có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xác minh, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này./.