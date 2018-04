Ôtô va chạm với xe máy, 2 người bị thương nặng, xe bốc cháy

Đang chạy theo hướng Tam Kỳ - Tiên Phước, đến đoạn qua xã Tiên Thọ, xe ô tô 92A-047.74 do anh Bùi Thế Tân ở xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam điều khiển đã bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số 92H10-08831 do anh Nguyễn Ngọc Điệp điều khiển chở 1 phụ nữ đi chiều ngược lại.

Sau khi va chạm, cả 2 phương tiện đều bị cháy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập lửa và đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Tiên Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trung tá Trần Ngọc Trung, phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Sau khi tai nạn, xe đâm vào vườn nhà người dân. Công an huyện đã điều ngay Cảnh sát điều tra và Cảnh sát giao thông tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Hiện nay, cơ quan điều tra Công an huyện Tiên Phước đang tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định của pháp luật"./.

