Phạt 2,5 triệu, tước bằng lái tài xế xe Lexus cản đường xe cứu hỏa

Sáng 5/10, ông Nguyễn Bắc V. (SN 1960, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Nghệ An để làm việc liên quan đến vụ xe Lexus cản đường xe cứu hỏa.

Ông V. chính là người đã điều khiển chiếc xe hiệu Lexus mang BKS 38A-176.36, xuất hiện trong đoạn clip xe Lexus không nhường đường cho xe cứu hỏa được đăng tải trên mạng xã hội trước đó.

Ông V. tại cơ quan công an.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Cơ quan chức năng đã phân tích các sai phạm trong điều khiển ô tô cản trở hoạt động của xe cứu hỏa trên đường Quang Trung, TP Vinh vào trưa 4/10. Căn cứ vào đoạn clip, hành vi vi phạm và lời khai của tài xế, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng tài xế Vĩnh. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh các tài xế cần chấp hành quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đặc biệt, là trong các trường hợp xe ưu tiên như xe cứu hỏa, cứu thương làm nhiệm vụ. Bởi vì đây là những xe ưu tiên, nếu chỉ cần chậm một phút thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng”.



Lý giải về nguyên nhân khiến mình không nhường đường cho xe cứu hỏa, ông V. cho biết, thời điểm đó, ông không nghe được còi và thông báo của lực lượng cảnh sát chữa cháy.

“Đến khi tài xế taxi bên cạnh ra tín hiệu có xe cứu hỏa đằng sau tôi mới biết và đánh lái ngay. Bản thân tôi không có ý định chống đối hay cản trở xe cứu hỏa”, ông V. nói.

Sau khi sự việc xảy ra, bản thân ông V. cũng vô cùng trăn trở và nhận thức được việc làm sai của mình nên xin chịu mọi hình thức xử phạt theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 4/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho phế liệu thuộc địa bàn xã xóm 15, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An. Ngọn lửa lớn tạo nên một cột khói khổng lồ bao trùm cả một vùng trời. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều các phương tiện, nhân lực nhanh chóng đến hiện trường cứu hỏa.

Trong tình thế cấp bách, chiếc xe cứu hỏa trên đường đến hiện trường lại bị một chiếc xe Lexus “nghênh ngang” cản đường. Mặc cho xe cứu hỏa hú còi, phát loa thông báo, tài xế chiếc xe Lexus vẫn quyết không nhường đường và chạy ngay phía trước đầu xe cứu hỏa.

Toàn bộ sự việc được ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip vô cùng bức xúc trước thái độ của tài xế xe Lexus./.

Video: Tài xế xe Lexus nghênh ngang ngay trước đầu xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ