Phát hiện thi thể bị đốt trong thùng phuy

Trước đó, chiều 22/1, người dân xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương phát hiện 1 thi thể bị cháy trong thùng phuy tạikhu vườn của một hộ dân trong thôn.

Hiện trường vỵ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Lê Lợi đã có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện An Dương. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới, có vết chém ở cổ. Danh tính nạn nhân chưa được xác định, do đã bị cháy, biến dạng.

Ngay trong tối 22/1, Công an huyện An Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, điều tra, làm rõ vụ việc./.