Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên sông ở Nam Định

Vào sáng 26/11, người dân sinh sống trên địa bàn xã Yên Khang (huyện Ý Yên, Nam Định) phát hiện một thi thể nam giới trôi sông đang trong quá trình phân hủy, trên người có nhiều vết bầm tím xung quanh ngực, cổ và tay.

Thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông ở Nam Định.

Trưa 27/11, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Thanh Ba - Chủ tịch UBND xã Yên Khang cho biết, sáng 26/11, người dân báo tin phát hiện thi thể nam giới trôi sông đang trong quá trình phân hủy, trên người có nhiều vết bầm tím xung quanh ngực, cổ và tay.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ tiếp cận hiện trường, đưa thi thể lên bờ, đồng thời báo cáo thông tin vụ việc đến Công an huyện Ý Yên để xử lý.

"Nguyên nhân khiến ông Trần Đức V (53 tuổi, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tử vong trên sông Sắt là do trượt chân ngã xuống nước. Ông V bị bệnh thần kinh, vừa đi, vừa nhảy múa nên trượt chân ngã xuống nước dẫn tới tử vong, không phải do bị đánh chết rồi đẩy xuống sông như một số lời đồn. Ông V có 1 vợ và 3 người con, 2 trai 1 gái. Người con trai đầu đang trong quân ngũ, 2 người con đang theo học ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Vợ ông V đã mất cách đây không lâu... Vết bầm tím trên người ông V là do thi thể bị va đập vào cây cỏ ven sông...", ông Ba nói.

Bên cạnh đó, ông Ba cũng chia sẻ: "Ông V mất tích cách thời gian người dân phát hiện ra thi thể là khoảng 6 ngày. Người thân của ông V cũng đã trình báo cơ quan Công an huyện Vụ Bản về vụ việc.

Trong chiều 26/11, người thân của ông V đến nhận dạng và xác định thi thể chính là ông Trần Đức V, 53 tuổi, ở đội 6 xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Theo ông Ba, sau khi làm các thủ tục pháp lý theo quy định, Công an đã bàn giao thi thể ông V cho người thân tiến hành mai táng./.