Phát hiện thi thể người đàn ông quốc tịch Trung Quốc trôi trên sông

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h trưa nay (2/2), người dân ở ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu phát hiện 1 thi thể nam giới nổi trôi trên sông Kênh xáng Le Le nên đã trình báo với cơ quan chức năng.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Hồng Dân phối hợp cùng với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành trục vớt thi thể lên bờ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Thi thể anh You Nian Wu nổi trên kênh Le Le.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định thi thể nam giới nói trên là anh You Nian Wu (SN 1984), ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Anh You Nian Wu là con rể của bà Dương Thị Liên (SN 1969), ngụ ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân. Vị trí phát hiện thi thể anh You Nian Wu cách nhà bà Liên khoảng 1km.

Theo trình bày của bà Liên, con rể bà cùng với con gái tên L.T.H.C. (SN 1994) và cháu ngoại trai (SN 2016) thường trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 22/1 để ăn Tết tại gia đình đến chiều 1/2 thì mất tích.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phân công lực lượng chức năng phối hợp xuống hiện trường tiến hành tiêu độc, khử trùng, bảo quản tử thi để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Đồng thời, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Phòng Ngoại vụ có văn bản gửi Sở Ngoại vụ TP HC đề nghị lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam cử người phối hợp với Cơ quan CSĐT điều tra, làm rõ./.