Phát hiện thi thể trôi dạt tại khu vực Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Sáng nay (18/2), người dân phát hiện một thi thể nam giới khoảng 30 tuổi trôi dạt vào cầu tàu Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do người đàn ông này không có giấy tờ tùy thân nên lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác định danh tính của nạn nhân.

Thi thể người phụ nữ được tìm thấy tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương sáng 18/2.

Cũng trong sáng 18/2, thi thể một người phụ nữ được tìm thấy tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nạn nhân là Nguyễn Thị Lâm (SN 1960, trú tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh).

Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, lực lượng công an thành phố Chí Linh đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc./.