Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị bướu xương kích thước khổng lồ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, cách nay 4 tháng, bà Nguyễn Thị Cương, sinh năm 1987 quê ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau bị té chống tay phải xuống đất. Mặc dù điều trị tại y tế địa phương và có đi thầy lang bó thuốc vào khớp vai nhưng đến nay vẫn thấy đau âm ỉ ở vai phải, sưng nề và mất dần chức năng nên người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại đây, các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đã khám và chẩn đoán bệnh nhân bị bướu xương đầu trên xương cánh tay khổng lồ sau chấn thương khớp vai. Ngay sau đó, bệnh nhân được mổ sinh thiết bướu với kết quả mô học là bướu đại bào đầu trên xương cánh tay phải.

Do khối bướu quá lớn, phá hủy hoàn toàn vỏ xương ở đầu trên xương cánh tay, xung quanh bướu có nhiều mạch máu tăng sinh nên để đảm bảo an toàn khi phẫu thuật, ê kíp can thiệp mạch của bệnh viện đã tiến hành chụp và làm tắc mạch máu quanh bướu. Sau đó, bệnh nhân được ê kíp phẫu thuật cắt khối bướu, cố định lại xương cánh tay vào đai vai với thời gian phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, kích thước bướu được bóc chọn ra là 16x13cm.



Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, vận động khuỷu tay và cẳng, bàn tay phải tốt. Mạch quay và trụ bên phải rõ, không tê hoặc mất cảm giác vùng cẳng bàn tay.



Hình ảnh bướu trên CT, MRI khớp vai của bệnh nhân và hình ảnh mạch máu bướu của bệnh nhân lúc trước và sau tắc mạch.

Theo bác sĩ Chuyên khoa 2 Huỳnh Thống Em - Giám đốc Trung tâm chấn thương chỉnh hình bệnh viện, đây là một loại bướu giáp biên ác, gây xâm lấn tại chỗ và có khả năng di căn. Bướu đại bào xương có tỷ lệ tái phát sau phẫu thuật là khá cao khoảng 25%. Vì vậy, sau phẫu thuật cần tái khám từ 3 đến 6 tháng để theo dõi và phát hiện u tái phát. Bác sĩ Thống Em khuyến cáo, để hạn chế các biến chứng nặng nề của bệnh gây ra, người bệnh cần đến khám ngay tại các cơ y tế khi gặp phải các triệu chứng bất thường như đau, hạn chế vận động, nhất là đối tượng nữ giới trẻ tuổi./.