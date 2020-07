Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo khẩn vụ tai nạn ở Kon Tum

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông Kon Tum, 4h00 sáng nay 11/7, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại KM 23+850 Quốc lộ 14C, thuộc địa bàn xã Rờ Koi, huyện Sa Thầy, xe khách giường nằm BKS 36B -02232, chở 38 người đã bất ngờ lao xuống vực sâu 20m.

Hậu quả có 5 người chết, 28 người bị thương, (2 nạn nhân chưa xác định được tình hình do kẹt trong xe).

Ảnh minh họa.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum đang cắt xe để đưa các nạn nhân kẹt bên trong ra ngoài. Dự báo số nạn nhân tử vong có thể tăng.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kom Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài.

Ngành Y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc,lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGTQG khẩn trương có mặt tại hiện trường, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ GTVT đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông; Phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc./.