Phụ huynh lo lắng khi cơ sở điều trị cai nghiện đặt cạnh trường học

Hàng trăm phụ huynh tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đang hết sức lo ngại khi một cơ sở điều trị Methadone cho người nghiện được chuyển về sát Trường Mầm non và Tiểu học của thị trấn.

Con đường đất vào khu dân cư cũng là lối đi chung của trường học Mầm non, trường Tiểu học và cơ sở điều trị Methadone.



Khoảng 1 tuần qua, khi cơ sở điều trị đối tượng nghiện ma túy bằng Methadone của huyện Chợ Mới được di chuyển về khu vực Bản Tèng, thị trấn Đồng Tâm. Con ngõ nhỏ vốn đã đông đúc mỗi giờ tan lớp của Trường Mầm non và Tiểu học thị trấn, nay lại có thêm hàng trăm lượt người, xe ra vào mỗi ngày.



"Các con tôi vừa học tiểu học, vừa học mẫu giáo. Sáng, trưa đưa đón con đi học, tôi đều cảm thấy lo ngại", chị Đồng Thị Thiện, người dân thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới bày tỏ.

"Mỗi trường ở đây có mấy trăm học sinh. Chúng tôi đến giờ mới đón, còn cả học sinh bán trú, 11h - 12h trưa vẫn chạy quanh đây, nên phụ huynh không an tâm chút nào", anh Hoàng Văn Tuấn, người dân Bản Tèng, thị trấn Đồng Tâm chia sẻ.

Cơ sở điều trị này sát tường rào với trường Mầm non và cách cổng trường Tiểu học Yên Đĩnh chỉ vài chục mét, khiến các phụ huynh không khỏi lo ngại.



Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Hoàng Việt, quyền Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ sở điều trị Methadone cũ đặt ở Trung tâm y tế huyện, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính của thị trấn, dôi dư trụ sở của Trạm y tế xã Yên Đĩnh cũ nên địa phương quyết định chọn địa điểm này. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Việt, hiện cơ sở này điều trị cai nghiện cho khoảng 100 người mỗi ngày.



Dù không thể quy kết vấn đề mất an ninh, trật tự hay an toàn của học sinh do đặt cơ sở điều trị Methadone tại đây nhưng trước những lo lắng của người dân, chính quyền địa phương nên sớm bố trí địa điểm hợp lý hơn để các thầy cô giáo, phụ huynh và em học sinh cảm thấy thoải mái, an tâm khi đến trường./.