PTT Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chống bão số 3 ở Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Quảng Ninh

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, chiều 2/8, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tất cả tàu cá của tỉnh Quảng Ninh đã về nơi tránh trú bão an toàn; Trên 10.000 ô lồng nuôi thủy sản tập trung tại các vùng trọng điểm (huyện Cô Tô, thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên, huyện Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả và Hạ Long) đã được chằng chống, gia cố trước khi bão đổ bộ.

Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người và tài sản là mục tiêu cao nhất, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành cưỡng chế di dời đối với một số hộ dân sống gần các khu vực nguy cơ sạt lở cao, huy động trên 4.000 cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và gần 600 lượt phương tiện xe máy; hơn 100 lượt tàu, xuồng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Ở các tuyến biên giới, những nơi có nguy cơ sạt lở cao tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện công tác di dân đến nơi an toàn. Hiện có hai hộ phải cưỡng chế di dân đó là ở Cẩm Phả và Hải Hà. Hai hộ này nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, chính quyền đã phải chính thức phát lệnh cưỡng chế trường hợp này vào ngày hôm qua. Còn những nơi xung yếu, hiện nay thì hiện nay các hộ đang rà soát lại toàn bộ nếu tình hình xấu sẽ cho di dân ngay”.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thăm bà con ngư dân đang neo đậu tàu thuyền tại khu tái định cư và tránh trú bão phường Hà Phong, thành phố Hạ Long

Qua kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại khu tránh trú Nhà máy đóng tàu Hạ Long; Khu sạt lở mỏ Hà Tu và Khu tái định cư, tránh trú phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác chủ động phòng chống bão của tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng lưu ý, đây là cơn bão có đường đi phức tạp, đổ bộ đúng lúc triều cường và gió mạnh vì vậy địa phương cần xác định mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương không được chủ quan, phải rà soát lại toàn bộ tàu thuyền trên biển để vào khu neo đậu an toàn.

“Trước hết địa phương phải đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền trên biển. Đảm bảo an toàn cho công tác nuôi trồng thủy sản, ở lồng bè, chòi canh. Tôi đề nghị các đồng chí rà soát tất cả khu vực nguy hiểm, sạt lở, ngập sâu, không được để người dân ở lại khu vực này, cần sơ tán ngay. Khi bão vào, khi hoàn lưu bão xảy ra thì Quảng Ninh cũng như tất cả các địa phương trong khu vực này có vùng núi nên đề nghị, yêu cầu phải tập trung để rà soát, bố trí, sơ tán dân cư tại những khu vực này và chủ động mọi phương tiện, lực lượng, chỉ huy, vật tư", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu.



Tại buổi kiểm tra, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh cần tập trung đảm bảo an toàn hồ chứa nước, hồ thủy lợi, đặc biệt là các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhanh chóng xử lý kịp thời sự cố nhỏ, không để xảy ra sự cố lớn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long.

Đối với các công trình khai thác than, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng, chống bão số 3 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) khi đảm bảo an toàn cho các khai thường, hầm lò, mỏ lộ thiên; yêu cầu ngành Than không được chủ quan, phải đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân lao động, người dân sống gần khai trường, đảm bảo an toàn thiết bị, máy móc; Với các bãi xỉ thải phải đảm bảo không được để sạt lở gây ảnh hưởng đến môi trường.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị toàn bộ hệ thống chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh nêu cao tính chủ động, không được chủ quan trước bão số 3, khi có sự cố phải ứng cứu kịp thời đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân, nhà nước; Kiểm tra thường xuyên, ứng trực liên tục trong thời gian có bão và đặc biệt là hoàn lưu sau bão.



Nhân chuyến thị sát công tác chống bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm bà con ngư dân đang neo đậu tàu thuyền tại khu tái định cư và tránh trú bão phường Hà Phong, thành phố Hạ Long./.