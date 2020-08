Quân đội phun tiêu độc khử trùng phố cổ Hội An

Ngày 2/8, Trung tâm Ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tiểu đoàn Hóa học 78 - Quân khu 5 sử dụng 6 xe chuyên dùng tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, phòng dịch Covid-19 phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

6 xe chuyên dụng của Quân đội hỗ trợ Hội An phun khử trùng phố cổ.

Các lực lượng triển khai phương tiện phun hóa chất khử trùng ở các tuyến đường, khu dân cư tại khối phố An Hội, phường Minh An; chùa Sư Nữ, Phong Thọ, phường Sơn Phong và Bệnh viện Đa khoa Hội An. Tổng diện tích phun tại các khu vực này là hơn 3km vuông.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân đóng kín cửa nhà để đảm bảo sức khỏe. Lực lượng công an, quân đội tổ chức chốt chặn để lực lượng làm nhiệm vụ khử trùng.

Được biết, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 25 ca dương tính với Covid-19, hơn 1.200 người đang được cách ly tập trung và hơn 15.700 người cách ly tại nhà.

Riêng tại thành phố Hội An có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất tỉnh với 11 ca. Từ 0h ngày 31/7, thành phố Hội An thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố.

Các lực lượng sẵn sàng nhận lệnh triển khai phun khử trùng phố cổ Hội An.

Chính quyền thành phố Hội An nhận định, hiện nay, dịch bệnh tại địa phương diễn biến đặc biệt phức tạp, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch trong cộng đồng rất cao.

Chủ tịch UBND thành phố Hội An vừa có thư kêu gọi các y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng... đang công tác tại các cơ sở y tế, đã nghỉ hưu còn đảm bảo sức khỏe; sinh viên y khoa tích cực tham gia, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, thành phố tiếp tục phong tỏa khu An Hội, phường Minh An, chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung để cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

“Tình hình ở Hội An quá phức tạp, số lượng F1, F2 nhiều. Chúng tôi đã đưa vào vận hành 4 khu cách ly, đồng thời chốt chặn, phong tỏa để ngăn chặn, tránh để lây lan ra toàn thành phố” - Chủ tịch TP Hội An nói./.