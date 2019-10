Do nằm trên đường di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên đất liền, các tàu trực và các lực lượng đóng quân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa khẩn trương luyện tập các phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, thông báo tình hình và kêu gọi các tàu cá ngư dân vào tránh trú tại các âu tàu, lòng hồ.

Chấp hành nghiêm chỉ đạo của của Bộ tư lệnh Vùng và Lữ đoàn 146, quân, dân trên các đảo đang tích cực triển khai kế hoạch phòng chống áp thấp nhiệt đới với phương châm "4 tại chỗ": triển khai cắt tỉa cành cây, chằng chống mái nhà, kho tàng, hệ thống pin, năng lượng sạch và di chuyển trang bị về khu vực an toàn. Chú trọng công tác phòng chống ngập úng, triều cường, có các phương án di dời nhân dân và các lực lượng về các nhà kiên cố.

Quân và dân Trường Sa chuẩn bị ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển.

Tại đảo Song Tử Tây, cùng với việc triển khai phòng chống bão, chỉ huy đảo đã luyện tập phương án cứu hộ cứu nạn ngư dân trên biển. Đến 17h ngày 29/10, cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã hướng dẫn cho 7 tàu cá của bà con ngư dân vào âu tàu trú tránh an toàn. Bà con được hướng dẫn, giúp đỡ neo đậu chắc chắn và thường xuyên được cung cấp thông tin của áp thấp nhiệt đới.

Các đảo chuẩn bị đầy đủ nơi ăn ở khu vực làng chài để di chuyển bà con ngư dân khi có tình huống áp thấp nhiệt đới đổ bộ lên đảo. Lực lượng quân y của đảo đã chuẩn bị các phương án thăm khám, cấp thuốc, cấp cứu ngư dân.

Đến thời điểm hiện tại, các đảo đã triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trực tiếp gây ảnh hưởng. Rà soát lại kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão; nắm lại phương án sử dụng pháo hiệu bắn phát tín hiệu thông báo bão theo quy định.

Lực lượng trên các đảo tiến hành cập nhật hướng đi của áp thấp nhiệt đới; triển khai các biện pháp, phương án sơ tán vật chất, trang thiết bị liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đến nơi an toàn, chằng chống nhà dân, phòng chống tốc, sập nhà trên các đảo, bảo đảm an toàn phao luồng các âu tàu, rà soát lại kế hoạch hướng dẫn cho các tàu thuyền hoạt động trong khu vực vào âu và lòng hồ bảo đảm an toàn và sẵn sàng hiệp đồng với các phương tiện tàu thuyền, lực lượng trong khu vực để kịp thời thông báo về diễn biến của áp thấp nhiệt đới và giúp đỡ ngư dân bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, Lữ đoàn 146 phân công chỉ huy trực tiếp theo dõi sát sao nắm tình hình trên các đảo, duy trì thông tin liên lạc trên các phương tiện để kịp thời thông báo về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, các đảo duy trì các kíp trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra./.