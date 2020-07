Quảng Bình: Nhiều hồ đập không đảm bảo an toàn

Nhiều hồ đập bị thấm, sạt lở và không có tràn xử lý sự cố trong mùa mưa lũ nên không đảm bảo an toàn. Do thiếu kinh phí nên trước mùa mưa lũ các công trình này vẫn chưa được sửa chữa.



Kiểm tra độ an toàn tại hồ thủy lợi Cửa Nghè



Công trình hồ thủy lợi Cửa Nghè, ở xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch được xây dựng từ những năm 1977, dung tích chứa 1,2 triệu m3 nước, phục vụ tưới cho khoảng 600ha lúa. Năm 1985, hồ thủy lợi Cửa Nghè bị vỡ, sau đó được tu sửa nhưng do thiếu kinh phí nên chỉ được sửa tạm. Mặc dù có dung tích chứa nước lớn nhưng hiện công trình này vẫn không có tràn xả lũ sự cố, đe dọa an toàn khi mưa lũ về. Đập không an toàn nên lượng nước tích được ở hồ không nhiều dẫn đến vụ hè thu thì thiếu nước tưới. Bà Phạm Thị Dinh, người dân xã Hạ Trạch cho biết, bà con nông dân ở đây rất mong hồ Cửa Nghè đảm bảo tích nước vào mùa mưa để dành tưới tiêu trong mùa khô hạn.



Bà Phạm Thị Dinh cho biết: "Hồ đập bên kia tôi muốn đảm bảo an toàn để cho có nước tưới hằng ngày. Mùa mưa thì hồ này đầy nhưng đến mùa hạn thì cạn nước, cũng không có đầy đủ nước tưới mà dùng. Mong sao đập có nước dồi dào để bơm về đảm bảo cho mùa màng."

Ông Nguyễn An Tư, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình cho biết, một số hồ chứa chưa được gia cố, chưa có tường chắn, cống lấy nước. Theo ông Nguyễn An Tư, hồ Cửa Nghè không có tràn sự cố rất nguy hiểm, yêu cầu phải mở rộng tràn xả lũ để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Một số hạng mục tại hồ Cửa Nghè xuống cấp nghiêm trọng

Ông Nguyễn An Tư cho biết: “Công ty có một số hạng mục công trình rất cần được nâng cấp, sửa chữa. Các hồ này được thi công trong những năm 1970, 1980 cho đến bây giờ xuống cấp nghiêm trọng. Mái thượng lưu có đá sạt lở xuống nhiều, đặc biệt nước thấm qua đập rất nhiều, mặc dù đã gia cố nhưng chưa triệt để, rất nguy hiểm.”

Tỉnh Quảng Bình có khoảng 150 hồ thủy lợi nhưng có đến 56 hồ chứa hư hỏng phải tích nước hạn chế. Trong đó, 39 tràn xả lũ xuống cấp, 35 hồ bị nứt, xói lở thân tràn, đuôi tràn, tiêu năng, còn 4 hồ thiếu khả năng xả lũ. Mặc dù hư hỏng nghiêm trọng nhưng các công trình này vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa. Ông Trần Xuân Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Bình cho biết, để đảm bảo an toàn hồ đập Chi cục đã yêu cầu các đơn vị vận hành thường xuyên kiểm tra an toàn các công trình, có phương án sửa chữa, bảo dưỡng các công trình trong khả năng cho phép.

Ông Trần Xuân Tiến nhấn mạnh: “Các công trình thủy lợi được xây dựng từ lâu, trong khi nguồn kinh phí từ thủy lợi phí không đáng kể nên thiếu nguồn duy tu, sửa chữa thường xuyên dẫn đến công trình nhanh hư hỏng, xuống cấp. Để đảm bảo an toàn cho các công trình trước mùa mưa bão, đề nghị các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ để nâng cấp các công trình.”

Tỉnh Quảng Bình yêu đơn vị vận hành thường xuyên kiểm tra an toàn các công trình, có phương án sửa chữa, bảo dưỡng

Phần lớn số lượng hồ đập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xây dựng từ lâu, không có hồ sơ lưu trữ, thiếu các thông số về hồ chứa, cán bộ quản lý hồ không có trình độ chuyên môn. Đa số công trình đều có quy mô nhỏ, do các xã, hợp tác xã quản lý. Để đảm bảo an toàn hồ đập, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị các đơn vị, địa phương bổ sung phương án phòng, chống lụt, bão cho từng công trình. Ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết:

Ông Trần Công Thuật cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị kiểm tra lại đê điều, hồ đập, bây giờ có dấu hiệu lượng nước giảm rồi thì kiểm tra. Các hồ đập phải đảm bảo khi mưa lũ không vỡ đập hoặc tràn gây nguy hiểm cho vùng hạ lưu. Riêng đối với công trình thủy lợi Rào Nan hiện nay tiến độ thi công tốt, làm sao mùa lũ này không bị phá vỡ, phải có phương án chặn dòng để mùa lũ đảm bảo tốt, cho nên phải cố gắng để đẩy nhanh tiến độ./.”