Quảng Ngãi không để người dân chờ đợi gói an sinh xã hội

Sau khi Chính phủ thông qua gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành khảo sát, lên danh sách người thụ hưởng để sớm trao tiền hỗ trợ đến tay người dân. Nhiều người dân thuộc nhóm yếu thế, như lao động tự do, người nghèo vui mừng khi sắp được nhận hỗ trợ từ Chính phủ.

Quảng Ngãi rà soát những đối tượng được hưởng hỗ trợ của Chính phủ. (Ảnh minh họa)

Cách đây vài tháng, do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, đàn lợn hơn chục con của gia đình ông Trần Quang Quốc ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi bị chết và buộc tiêu hủy. Giờ lại chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, cuộc sống của gia đình ông Quốc càng thêm khó khăn. Trong lúc này, ông rất vui khi được Nhà nước hỗ trợ kịp thời: "Nhà nước hỗ trợ như vậy thì người dân rất ủng hộ, vui mừng vì Nhà nước đã làm được việc rất đáng trân trọng".

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều lao động ở tỉnh Quảng Ngãi đã mất việc làm. Đa phần trong số đó là lao động nghèo, lao động ở nông thôn.

Chị Đinh Thị Kim Vui, là một trong những người vừa bị mất việc làm lo lắng: "Bản thân tôi trong thời gian có dịch không có việc làm nên đời sống rất khó khăn vì thu nhập bấp bênh, ngày nào không làm thì không có ăn. Giờ nghe có gói hỗ trợ này của Chính phủ rất mừng để cho những lao động nghèo như chúng tôi vượt qua khó khăn".

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 80.000 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo và trên 94.000 nhân khẩu thuộc diện hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ là 73.000 người và 45.000 người có công với cách mạng. Với các nhóm đối tượng này, kinh phí hỗ trợ lên hơn 300 tỷ đồng. Gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người dân đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh tiến độ triển khai để người dân tiếp cận gói an sinh xã hội trong thời gian sớm nhất.

Ông Lương Kim Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương bình và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Hiện tại 3 nhóm thì đã có số liệu. Còn nhóm đối tượng liên quan đến lao động tự do, lao động vụ việc không có hợp đồng lao động bị mất việc làm, không có cuộc sống tối thiểu thì chúng tôi tuyên truyền để họ hiểu rõ điều kiện được hưởng. Chúng ta phải xác định rõ đảm bảo các điều kiện để khi triển khai thì trước tiên tại từng khu dân cư, xã, phường, thị trấn có sự đồng thuận cao, không có sự so bì khi thực hiện chính sách này"./.