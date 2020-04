Quảng Ninh kiểm soát phòng dịch ở các điểm chốt giao thông dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, cũng là thời điểm nhiều tỉnh thành nới lỏng giãn cách xã hội. Tại Quảng Ninh, mặc dù vẫn chưa mở cửa đón khách du lịch, các chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh vẫn được duy trì đến 3/5 nhưng dòng người đổ về từ các tỉnh thành lân cận cũng như nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến lưu lượng giao thông tại các chốt kiểm soát tăng đột biến.



Mỗi ngày Cao tốc Hạ Long- Hải Phòng có khoảng 3.500 lượt phương tiện đi vào Quảng Ninh. Theo ghi nhận sáng 30/4, tại chốt kiểm soát liên ngành cầu Bạch Đằng, lượng phương tiện có nhu cầu vào tỉnh khá đông, tăng khoảng gấp 4-5 lần, chủ yếu là các xe mang biển số các tỉnh ngoài như Hà Nội, Hải Phòng. Lưu lượng phương tiện đông khiến công tác kiểm tra của lực lượng chức năng tại chốt gặp nhiều khó khăn.

Tại chốt kiểm soát liên ngành cầu Bạch Đằng sáng nay 30/4, lượng phương tiện có nhu cầu vào tỉnh khá đông, tăng khoảng gấp 4-5 lần, chủ yếu là các xe mang biển số các tỉnh ngoài như Hà Nội, Hải Phòng.



Trên tinh thần thực hiện kiên quyết không để các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định vào tỉnh, lực lượng chức năng đã tăng cường thêm người, triển khai thêm các giải pháp như bố trí thêm bàn khai báo và kiểm tra y tế, giấy tờ công tác vào tỉnh theo quy định. Đồng thời, lập hàng rào phân cách, bố trí các tổ công tác phân luồng, hướng dẫn, sàng lọc từ xa, xác định phương tiện nào đủ điều kiện mới cho lưu thông tiếp đến chốt, thực hiện phát tờ khai y tế cho chủ phương tiện để khai báo ngay trên xe trong khi chờ vào chốt làm thủ tục…còn những phương tiện không đủ đáp ứng đều được yêu cầu quay đầu xe trở lại.



Trung úy Nguyễn Hải Đông, cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, Công an thị xã Quảng Yên, cho biết: “Hiện mật độ giao thông tại chốt cầu Bạch Đằng trong ngày đầu dịp nghỉ lễ đã tăng lên khoảng 4-5 lần so với bình thường. Những trường hợp mà có lý do chính đáng chúng tôi vẫn cho qua, còn những trường hợp còn lại chúng tôi kiên quyết cho quay đầu. Những trường hợp được tiếp tục đi vào Quảng Ninh phải qua khai báo y tế, điền đầy đủ thông tin cá nhân, lý do và phải xác nhận vào đơn được phép di chuyển”.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát thuộc địa bàn thị xã Đông Triều cũng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kiểm tra, giám sát và phân luồng giao thông.



Tương tự, tại chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào tỉnh Quảng Ninh khu vực cổng tỉnh thuộc địa bàn TX Đông Triều, tình trạng phương tiện có nhu cầu vào Quảng Ninh cũng tăng cao so với những ngày trước đó. Lực lượng chức năng tại đây cũng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kiểm tra, giám sát và phân luồng giao thông.



Thiếu tá Lê Mạnh Hùng, Đội phó Đội CSGT Công an thị xã Đông Triều, cho biết: “Để không xảy ra ùn tắc, đơn vị đã tổ chức phân luồng từ cổng tỉnh, đã phát phiếu khai báo y tế để khi xe và phương tiện đến chốt sẽ làm nhanh hơn, những xe không đủ điều kiện sẽ cho quay lại. Qua chốt xe tải sẽ đi bên trái, xe con đi làn giữa và xe máy sẽ đi làn trong cùng. Tất cả đều được đo thân nhiệt và kiểm tra y tế”.



Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân trong dịp nghỉ lễ, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh cũng triển khai nhiều phương án như tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý những lỗi, hành vi có thể dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định… Đặc biệt gần đây những hành vi gây TNGT rồi bỏ chạy đang có chiều hướng gia tăng, lực lượng chức năng cũng tổ chức nhiều chốt, trạm tại các vị trí điểm đen giao thông, kiên quyết xử lý những vi phạm.



Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Trình, Phó Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2: “Đối với tuyến đường 10 làn đường tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long thì một số vị trí là điểm đen nguy hiểm thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ, xử lý 24/24. Đồng thời thường xuyên liên lạc thông tin giữa các điểm với nhau để đảm bảo thông suốt, an toàn. Nếu các phương tiện gây tai nạn rồi bỏ chạy chúng tôi sẽ ghi lại biển số, thông báo cho các chốt tiếp theo để xử lý đảm bảo an toàn, tránh nguy hiểm cho các phương tiện khác”

Trong nội địa, lực lượng CSGT cũng tăng cường tuần tra kiểm soát,tập trung xử lý những lỗi, hành vi có thể dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định.

Dù thời gian giãn cách toàn xã hội tại các địa phương trong cả nước đã tạm thời được gỡ bỏ nhưng Quảng Ninh vẫn tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát vào tỉnh đến hết ngày 3/5. Có điều, do một bộ phận người dân chưa nắm rõ các quy định, vì thế đã xảy ra tình trạng vẫn muốn vào Quảng Ninh với các lý do không phù hợp, gây nên tình trạng ùn tắc...

Dịp nghỉ lễ năm nay, cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, người dân cũng nên tăng cường nắm bắt thông tin, đồng thời nâng cao nhận thức để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bên cạnh việc duy trì thường xuyên, liên tục các nguyên tắc phòng chống dịch./.