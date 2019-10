Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 28/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh gây mưa, mưa nhỏ rải rác, khiến nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Trời chuyển rét vào đêm và sáng, vùng núi trời rét, các vùng núi cao trời rét đậm, rét hại.

Sa Pa nhiệt độ giảm sâu xuống còn 10,9 độ C

Lúc 7h sáng 29/10, số liệu quan trắc tại các khu vực trong tỉnh cho thấy, nhiệt độ tại thành phố Lào Cai giảm xuống còn 18,6 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) dưới 18 độ C; vùng núi Bắc Hà rét đậm còn 13 độ C; riêng Sa Pa chuyển rét hại chỉ với 10,9 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được trong mùa thu năm 2019, báo hiệu chuẩn bị chuyển sang tiết Lập Đông.

Hiện không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực còn tiếp tục giảm thấp. Dự báo đêm nay, nhiệt độ trung bình toàn tỉnh xuống thấp nhất trong khoảng 16-18 độ C, vùng núi dao động từ 11-13 độ C, riêng khu du lịch Sa Pa rét nhất ở nền nhiệt chỉ 9-10 độ C.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết chuyển rét mạnh, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, người dân các địa phương cần tăng cường các biện pháp giữ ấm cơ thể, nhất là với người già và trẻ nhỏ./.