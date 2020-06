Sau 1 tháng triển khai: Có tiếp tục tổng kiểm soát giao thông?

Trong 1 tháng tổng kiểm soát, hơn 400.000 biên bản vi phạm được lập

Ngày 17/6, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết sau 1 tháng triển khai tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (từ 16/5-15/6), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, lập biên bản 401.027 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra xử lý vi phạm trong 1 tháng tổng kiểm soát các phương tiện giao thông.

Trong số các trường hợp vi phạm, xe khách là 14.869 (chiếm 3,7%), container là 4.221 (chiếm 1,1%), xe tải là 50.898 (chiếm 12,9%), xe con là 32.174 (chiếm 7,9%) và 287.085 mô tô (chiếm 71,2%), 11.780 phương tiện khác (chiếm 3%).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tước giấy phép lái xe 27.293 trường hợp, tạm giữ 61.563 phương tiện. So với thời gian liền kề trước khi thực hiện kế hoạch, số vi phạm tăng 73.379 trường hợp (tăng 160%).

Trong số các hành vi vi phạm, vi phạm về không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe, giấy phép lái xe, đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tẩy xóa là nhiều nhất, với 49.715 trường hợp; vi phạm tốc độ với 33.316 trường hợp; 12.231 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Đáng chú ý, có tới 20.120 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 276 trường hợp vi phạm về sử dụng chất ma túy; 5.007 trường hợp vi phạm quá tải; 448 trường hợp lạng lách, đánh võng, điều khiển xe chạy bằng một bánh; 146 trường hợp quá niên hạn sử dụng...

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông đã phối hợp bắt giữ 381 vụ với 458 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại, bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong số đó có 95 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; 95 vụ buôn lậu và gian lận thương mại; tang vật thu giữ gồm 18 bánh heroin, 3,572kg heroin, 14,6kg ma túy đá, 02kg ketamin, 30.046 viên ma túy tổng hợp.

Điển hình, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn bắt 1 vụ, thu giữ 14 bánh heroin; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa bắt 5 vụ, thu giữ 4.025 viên ma túy tổng hợp, 5,3kg ma túy đá; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt 2 vụ, thu giữ 1kg ma túy đá; Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông bắt 1 vụ, thu giữ 2 bánh heroin...

Ông Nhật cho rằng: “Đợt tổng kiểm soát này cũng để cho người dân có ý thức hơn trong việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cũng như các điều kiện để tham gia giao thông an toàn hơn. Có những lỗi vi phạm buộc phải dừng phương tiện mới kiểm soát được như nồng độ cồn, ma túy, sử dụng biển số, đăng ký, giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Có thể thấy, tổng kiểm soát có hiệu ứng rất tích cực tới xã hội. Một bộ phận người dân đã có ý thức chấp hành hơn và ủng hộ lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ này”.

Theo ông Nhật, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa là trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông, nằm trong chương trình, kế hoạch thường xuyên, chuyên đề của lực lượng.

Cục Cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào diễn biến của tình hình thực tiễn để có những chỉ đạo một cách phù hợp, tập trung vào xử lý theo chuyên đề để ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Có tiếp tục tổng kiểm soát giao thông?

Về việc có tiếp tục tổ chức tổng kiểm soát nữa hay không, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết tổng kiểm soát chỉ thực hiện khi rất cần thiết, tình hình diễn biến phức tạp.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Việc tổng kiểm soát như một mệnh lệnh tuyên truyền, đánh thức và bên cạnh đó, Công an phải huy động rất nhiều lực lượng ngoài Cảnh sát giao thông như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát kỹ thuật hình sự, bản thân lực lượng Cảnh sát giao thông cũng phải huy động hầu hết quân số, do vậy, tổng kiểm soát không thể làm thường xuyên.

Giai đoạn tới, Cảnh sát giao thông sẽ duy trì nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát như bình thường, xử lý theo chuyên đề, bởi tình hình đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của người tham gia giao thông cũng đã có chuyển biến.

"Xử lý theo chuyên đề cũng có quyền dừng các phương tiện để kiểm soát. Như xử lý chuyên đề về rượu, bia, ma túy là có thể đưa tất cả các xe đi vào làn chậm để thử nhanh, sàng lọc, nếu có dấu hiệu thì xử lý," Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, việc kiểm soát qua camera giám sát phát hiện vi phạm là cần thiết và hiệu quả, khoa học. Cục CSGT sẽ hướng tới áp dụng triệt để hệ thống này. Điều này không đồng nghĩa với việc giảm lực lượng tuần tra kiểm soát mà chỉ nhằm làm giảm bớt khó khăn và đảm bảo khách quan trong hoạt động./.