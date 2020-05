Sở GD-ĐT Long An yêu cầu xử lý nghiêm phụ huynh hành hung cô giáo

Liên quan đến vụ phụ huynh xông vào lớp học dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo trọng thương xảy ra tại huyện Đức Hoà (Long An) gây bức xúc dư luận, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Long An đã làm việc với chính quyền và công an địa phương để có động thái cứng rắn đối với hành vi nêu trên.

Bà Lê Thị Song An, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào đạo tỉnh Long An cho hay: Sở đã cử đoàn đến thăm hỏi sức khỏe cô giáo Đặng Thị Thanh Thúy và có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân xã Lộc Giang, Công an huyện Đức Hoà để làm rõ về vụ việc. Ngành chức năng huyện Đức Hòa cũng cho biết nam phụ huynh hành hung cô giáo cũng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Theo đó, sáng ngày 19/5, lợi dụng thời điểm giáo viên thể dục mở cổng đi vào trường để giảng dạy ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ trên địa bàn) chạy theo và xông thẳng vào lớp 1/1, trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Lộc Giang nơi cô giáo Đặng Thị Thanh Thúy đang đứng lớp. Người đàn ông này bất ngờ lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu cô giáo khiến nữ giáo viên này ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.

Trường học nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Lao Động)

Đến thời điểm này, sức khoẻ cô Thuý vẫn chưa bình phục, tâm lý chưa ổn định và có triệu chứng buồn nôn. Theo ngành chức năng của Long An, cô Thúy là giáo viên mẫu mực, hết lòng vì học sinh. Qua xác minh, cho thấy, không có dấu hiệu cô giáo đánh học sinh như một số thông tin trước đó. Bà Lê Thị Song An đề nghị cần phải có động thái cứng rắn đối với người hành hung cô giáo để đảm bảo kỷ cương phép nước và an toàn trường học.

"Công an huyện và Viện kiểm sát cũng đã làm việc lấy lời khai đối với nam phụ huynh. Trong khi chờ kết quả chụp CT của cô giáo, chúng tôi cũng đã đề nghị cần phải có động thái cứng rắn để giữ an ninh trật tự cho các trường học, bởi cô giáo này đâu có làm gì mà phụ huynh xúc phạm và đánh cô như thế", bà Lê Thị Song An cho hay./.