Sơn La nhiều nơi mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Lượng mưa trong 1 giờ vừa qua (từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút) tại: Trạm khí tượng Cò Nòi (Mai Sơn) 25mm, Chiềng Pha (Thuận Châu) 63,0mm, Tú Nang (Yên Châu) 36mm. Hiện nhiều nơi đang tiếp tục mưa to.

Sơn La có mưa lớn.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên ngày hôm nay và ngày mai, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các địa phương cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho các hồ thủy lợi, thủy điện. Người dân cần chủ động phòng tránh sạt lở đất, lũ quét, không nên đi lại qua ngầm tràn, sông suối khi trời mưa to./.