Sơn La xử lý hơn 110 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ ngày 1/1 đến nay, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy tỉnh Sơn La.

CSGT Sơn La tập trung kiểm tra các lỗi vi phạm nồng độ cồn, xe khách chở quá số người quy định...

Qua quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử lý gần 1.100 trường hợp, phạt tiền trên 1,4 tỷ đồng, tước gần 200 giấy phép lái xe và tạm giữ gần 200 phương tiện.

Riêng nồng độ cồn, đã kiểm tra, xử lý hơn 110 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 360 triệu đồng.

Kiểm tra xe khách, không để xảy ra tình trạng chở quá số người theo quy định.

Tuy nhiên, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn ý thức kém, khi phát hiện tổ tuần tra kiểm soát đã quay đầu, trốn tránh việc sử lý vi phạm dẫn đến gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như bản thân người vi phạm, do đó trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 này, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La sẽ áp dụng biện pháp hóa trang, mật phục kết hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra công khai để xử lý vi phạm, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát.

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trung tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết: "Khi phát hiện những người có dấu hiệu vi phạm sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện là chúng tôi sẽ dừng để kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ xuất trình giấy tờ liên quan đến thẻ tuần tra, rồi chứng minh Công an nhân dân yêu cầu người vi phạm đứng chờ, trong khi đó lực lượng Cảnh sát công khai sẽ đến kiểm tra và trong trường hợp phát hiện vi phạm chúng tôi sẽ lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

So với cùng kỳ năm trước thì năm nay số người vi phạm nồng độ cồn cũng như tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia đã giảm tích cực.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các xã, bản vùng sâu, vùng xa; trong dịp này đã tuyên truyền gần 30 buổi với hơn 13.500 lượt người tham gia. Qua đó ý thức của người dân trong việc chấp hành Luật khi tham gia giao thông đã được nâng cao rõ rệt, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông./.