Tai nạn giao thông khiến 2 người phụ nữ tử vong ở Thừa Thiên Huế

Vào khoảng 11h10 trưa 26/3, tại ngã ba Dạ Lê - Quốc lộ 1A, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong.



Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 75C-021.94 do tài xế Nguyễn Minh, 42 tuổi, trú thành phố Huế điều khiển, chạy hướng từ Quốc Lộ 1A rẽ vào đường Dạ Lê thì va chạm với xe máy do bà Nguyễn Thị Thanh, 41 tuổi, phường An Đông, thành phố Huế điều khiển. Trên xe máy chở một người phụ nữ khác chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến 2 phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cán qua, cả 2 đều tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.



Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

