Tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người chết, 4 người bị thương

Trên địa bàn tỉnh An Giang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 1 người chết và 4 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 30/4, ông Trần Văn Thuận, 43 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 67D1-231.63 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 91 từ Châu Đốc đi thành phố Long Xuyên.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.



Khi đến đoạn thuộc xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thì xảy ra va chạm với xe mô tô chạy cùng chiều mang biển kiểm soát 67M1-512.54 do Nguyễn Trọng Nghĩa, 21 tuổi, ở xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang điều khiển. Cú va chạm đã làm cho cả người và xe ngã ra đường. Cùng lúc đó, xe ô tô loại 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 72B-023.17 chạy hướng ngược lại, do tài xế Đặng Chí Hải, 42 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển lao tới cán trúng người ông Thuận, sau đó tiếp tục tông vào xe máy chạy cùng chiều mang biển kiểm soát 65G1-325.62 do Ngô Hoàng Anh, 22 tuổi, ở thành phố Cần Thơ điều khiển chở theo một người phụ nữ và một em bé. Vụ tai nạn làm ông Thuận tử vong tại chỗ, còn 4 người đi trên 2 xe máy bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Châu Phú kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông trên Quốc lộ 91, đảm bảo thông suốt. Đồng thời, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn./.