Tai nạn giao thông liên hoàn tại Hải Dương, một người thiệt mạng

Khoảng 9h sáng 14/7, tại km 59+700 QL5 (đoạn qua cầu Lai Vu, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), xe ôtô BKS 15A-069.44 do ông Trần Thế Chuyền (SN 1958, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) điều khiển đã liên tiếp va chạm với xe mô tô 34B2-142.55 do chị Đỗ Thị Lức (SN 1990; trú tại xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, Hải Dương) điều khiển và xe mô tô 16K4-1259 do ông Nguyễn Thanh Tuân (SN 1945; trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến chị Đỗ Thị Lức tử vong tại hiện trường, ông Tuân bị thương; các phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.



Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.