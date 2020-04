Tai nạn giao thông tăng cao trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân hạn chế ra đường, nên mật độ phương tiện tham gia giao thông thưa thớt, giao thông luôn thông thoáng. Tuy nhiên, đường thông thoáng dẫn đến nhiều người có tâm lý chủ quan phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Người dân vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị xử lý trên QL5

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng trong phòng, chống dịch Covid-19, người dân hạn chế ra đường, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội đều thông thoáng, ngay cả giờ cao điểm. Chính vì sự thông thoáng, vắng phương tiện qua lại nên nhiều người tham gia giao thông chủ quan đã vi phạm tốc độ, khi chạy quá tốc độ cho phép trong khu vực đô thị. Theo ghi nhận của phóng viên VOV, phần lớn vi phạm rơi vào những người điều khiển phương tiện là xe máy, với các lỗi phổ biến nhất là vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ cho phép...Điều này gây bất an cho người dân khi tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, ở quận Đống Đa, Hà Nội bức xúc: “Trong thời gian dịch bệnh, lượng người tham gia giao thông giảm rất nhiều. Tuy nhiên tôi thấy do đường vắng nên nhiều người đi trong phố rất nhanh, chủ quan, không chú ý quan sát nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. Đề nghị các cơ quan chức năng của Hà Nội, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Đội CSGT số 5 lập biên bản hành vi không đội mũ bảo hiểm trên tuyến QL5

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp thực hiện cách ly xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông, ngoài tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô để tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly, đồng thời bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến, địa bàn quản lý. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý những lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông như: vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn...

Thượng tá Nguyễn Văn Nhạc - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5, cho biết, đường vắng thông thoáng và nếu không có lực lượng Cảnh sát giao thông, nhiều người có tâm lý chủ quan phóng nhanh, vượt ẩu. Khi đi với vận tốc cao, nếu xảy ra tai nạn thì tỉ lệ thương vong sẽ cao hơn so với vận tốc chậm.

Người vi phạm vượt đèn đỏ bị Đội CSGT số 5 lập biên bản xử lý.

Vì vậy, Đội Cảnh sát giao thông số 5 luôn bố trí 2 tổ tuần tra lưu động để kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm: “Đội Cảnh sát giao thông số 5 thành lập 2 tổ tuần tra, kiểm soát, liên tục tuần tra trên các tuyến để xử lý các lỗi vi phạm như đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu. Hai tổ tuần tra này sẽ liên tục di chuyển trên các tuyến đường như quốc lộ 5, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập…cả buổi sáng và buổi chiều. Chúng tôi sẽ tập trung ở những chốt mà người dân hay vi phạm để tập trung xử lý”

Bên cạnh việc tuần tra, xử lý vi phạm, một trong những biện pháp được lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tập trung xử lý trong dịp cách ly xã hội này là hình thức phạt nguội bằng hình ảnh thông qua hệ thống Camera giám sát. Trung tá Phạm Quang Minh, Phó đội trưởng Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Công an Hà Nội cho biết, từ khi thực hiện cách ly xã hội đến nay, hệ thống camera của Trung tâm đã phát hiện, ghi nhận hàng trăm trường hợp lái xe vượt đèn đỏ trên các tuyến phố. Tất cả những trường hợp vi phạm này đều được hệ thống camera in lại hình ảnh, lưu trữ trong hệ thống, phần mềm. Sau khi hết thời gian cách ly xã hội, đơn vị sẽ gửi thông báo yêu cầu lái xe vi phạm đến nộp phạt.

Những vi phạm sẽ được báo cho các tổ công tác trên đường để xử lý.

Trung tá Phạm Quang Minh cho biết: “Hiện nay đơn vị vẫn duy trì công tác, ứng trực bình thường, làm việc 24/24 để đảm bảo công tác phục vụ chỉ huy, điều hành giao thông và xử lý các vi phạm. Những hình ảnh chúng tôi truy suất vi phạm các lỗi như: vượt đèn đỏ, sai làn, vạch sơn, biển báo, dừng đỗ…thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị Cảnh sát giao thông đang làm việc ngoài đường để tiến hành dừng xe, xử lý ngay. Những trường hợp chưa xử lý được ngoài hiện trường thì chúng tôi sẽ xác minh, gửi thông báo đến chủ phương tiện và mời lên đơn vị để xử lý theo quy định của pháp luật.”



Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó xử lý nghiêm với các hành vi chính dẫn tới tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định, chở quá số người quy định, lùi xe trên đường một chiều, đường dẫn cao tốc, không có Giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy…

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đề nghị người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Những vi phạm sẽ bị lực lượng Cảnh sát giao thông ghi lại để xử lý.

Thiếu tá Đào Việt Long nói: “Chúng tôi khuyến cáo với người dân Thủ đô khi tham gia giao thông và những người tham gia giao thông khi đi qua địa bàn thủ đô cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khi người dân tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm luật giao thông, đặc biệt là những hành vi tiềm ẩn tai nạn giao thông như: phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông…thì người dân phải nghiêm chỉnh chấp hành. Đối với những trường hợp có tình vi phạm như lạng lách, đánh võng, và những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh”.

Khi cả hệ thống chính trị và toàn dân đang tập trung cao độ thực hiện nghiêm lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch, bệnh, cách ly xã hội, hạn chế tối thiểu nhu cầu tham gia giao thông… thì những người có hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, uy hiếp an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông cần phải bị lên án, cần phải bị trừng trị theo những chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật. Vì vậy, người dân khi tham gia giao thông cần thực hiện tham gia giao thông an toàn trong thời gian thực hiện cách ly xã hội chính là góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid 19 ở Việt Nam../.