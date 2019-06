Tạm giữ một người nghi gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh

Ngày 29/6, trao đổi với phóng viên Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ một người nghi gây ra vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Toàn bộ khu rừng thông rộng lớn biến thành biển lửa.

Trước đó vào trưa ngày 28/6, tại khu vực đồi thông liền kề hai xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân). Lực lượng chức năng huy động hàng nghìn người, hàng chục xe cứu hỏa cùng thiết bị, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và người dân địa phương đến hiện trường để dập đám cháy. Do đám cháy quá lớn cộng với gió Lào thổi mạnh khiến lửa nhanh chóng bao trùm diện tích rừng thông rộng lớn.

Rạng sáng ngày 29/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại. Một cây xăng gần đó bị uy hiếp.

Nhìn từ trên cao, vụ cháy tạo nên một khung cảnh kinh hoàng, ngọn lửa lớn kéo dài, những cột khói cao bốc lên nghi ngút. Lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An đã được điều động chi viện. Hàng trăm người dân gần đó cũng được di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Hiện công an huyện Nghi Xuân đã tạm giữ một người nghi liên quan đến vụ cháy rừng kinh hoàng vừa qua.

Đến khoảng 22h30’ ngày 28/6 đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 29/6 ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại đồi thông thuộc địa phận thị trấn Xuân An. Chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng để dập lửa. Đến khoảng 11h30’ trưa nay đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Hiện vẫn chưa có thông kê về thiệt hại sau vụ cháy rừng kinh hoàng./.