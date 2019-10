Tạm ngưng việc gây mê tại 2 cơ sở thẩm mỹ sau 2 ca tử vong

Liên quan đến vụ 2 bệnh nhân tử vong sau khi làm đẹp xảy ra tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam và Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas, hôm nay (18/10), Sở Y tế TPHCM đã ra công văn yêu cầu các bệnh viện tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật liên quan đến phương pháp gây mê để đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật.

Tạm ngưng hoạt động liên quan đến phương pháp gây tê phẫu thuật (Ảnh minh họa).

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, đối với nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Kangnam sau khi thực hiện căng da mặt, Sở Y tế nhận định, bệnh viện có thực hiện quy trình thăm khám, tư vấn và hội chẩn trước mổ theo quy định của Bộ Y tế.

Khi người bệnh trở nặng, bệnh viện có thái độ xử trí cấp cứu ban đầu phù hợp và đã liên hệ kịp thời với Trung tâm cấp cứu 115, vận chuyển người bệnh đến tuyến trên. Bệnh viện này cũng đã có báo cáo nhanh chóng sự cố y khoa theo quy định và cũng đã chia sẻ lo hậu sự cho gia đình bệnh nhân.



Còn đối với vụ bệnh nhân nâng ngực tử vong tại Bệnh viện Emcas đêm 17/10, Sở Y tế sẽ tiến hành thành lập Hội đồng chuyên môn để phân tích, kết luận có hay không sai sót chuyên môn đối với ê kíp phẫu thuật trên cơ sở đó để trả lời các cơ quan truyền thông.



Trong thời gian chờ Hội đồng chuyên môn tổ chức họp và có kết luận cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn người bệnh, Sở Y tế TP yêu cầu 2 Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas và Kangnam tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật có liên quan đến việc sử dụng phương pháp liên quan đến gây mê kể từ hôm nay (18/10).

Việc tạm ngưng này để bệnh viện chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật theo Bộ tiêu chí an toàn phẫu thuật của Bộ Y tế, củng cố khắc phục ngay những nội dung chưa đảm bảo (nếu có). Sau đó gửi báo cáo lên Sở Y tế để xem xét, đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật của bệnh viện để báo cáo Bộ Y tế và UBND thành phố./.