Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh ảnh hưởng trên diện rộng

Từ tối và đêm qua (21/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ảnh minh họa: Bình Minh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, rét đậm về đêm và sáng với nền nhiệt thấp nhất 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ, cao nhất dao động 17-20 độ.

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Trong khi đó, tại Nam Bộ, trời có nắng với nhiệt độ cao nhất 33 độ, trong đó TP.HCM 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

Dự báo thời tiết ngày 22/1 cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ; có nơi dưới 11oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ; riêng Điện Biên và Lai Châu có nơi 21-23oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Độ ẩm từ 45-90%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 65-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 60-97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ; phía Nam có nơi 23-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía Nam 27 - 30oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Độ ẩm từ 45-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét đậm. Độ ẩm từ 45-88%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19oC./.

