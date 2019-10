Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh gây mưa lớn tại miền Trung

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền Trung sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông trong ngày hôm nay (16/10).