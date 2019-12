Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên ở vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ do kết hợp với đới gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 02/01/2020.