Thời tiết hôm nay: Miền bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Theo Trung tâm Dự bao Khí tượng thủy văn trung ương, ngày và đêm qua (17/01), do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa đã có mưa; riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h sáng 17/1 đến 1h sáng nay (18/01) phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm như: Bà Nà (Đà Nẵng) 109mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 181mm, Kỳ Phú (Quảng Nam) 148mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 108mm,...

Dự báo, Ngày và đêm nay (18/1), ở Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định ngày hôm nay còn có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm.

Khu vực phía Tây Bắc bộ, ngày 19 khả năng có mưa rải rác, tập trung ở khu Tây Bắc.

Trời rét, ngày 18 có nơi rét đậm.

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 18/1 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 63-90%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 19-22 oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ; vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độoC

Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20oC

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 68-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20, có nơi trên 20oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Bình Định) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 60-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC./.

