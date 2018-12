Thời tiết hôm nay: Miền Bắc rét kỷ lục, Hà Nội xuống 9 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (29/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ.

Cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019; từ nay đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Các chuyên gia cảnh báo, đợt rét này sẽ ảnh hưởng cuộc sống người dân, cần đề phòng chống rét cho gia súc, vật nuôi, cây trồng ở vùng núi.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh này mạnh nhất mùa đông năm nay và có thể so sánh với những đợt kỷ lục của các năm trước. Xấp xỉ gần bằng với đợt rét đậm rét hại ở khu vực Bắc Bộ trong năm 2008. Điều đáng ngại là khả năng băng giá sẽ kéo dài nhiều ngày tại khu vực đèo Ô Quy Hồ, Pha Đin, Sa Pa...., nguy cơ ảnh hưởng đến nông nghiệp, cây trồng vật nuôi và sức khỏe con người, nhất là các tỉnh vùng núi phía Bắc.

“Về cơ bản thì tất cả các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc trong đợt này đều phải lưu ý, đặc biệt lưu ý là các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn. Trong những ngày tới, Bắc bộ và Bắc Trung bộ rét đậm rét hại kèm khả năng băng giá, mưa tuyết. Còn các tỉnh miền Trung trung bộ và Nam Trung bộ sẽ có mưa lớn, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa trái mùa. Hiện chúng tôi cũng đang theo dõi một áp thấp nhiệt đới có thể đi vào biển Đông vào đêm mai, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực quần đảo Trường Sa, đề nghị chúng ta hết sức lưu ý” – ông Năng nói.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; riêng khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; từ khoảng đêm nay, do ảnh hưởng kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét do không khí lạnh: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1

Thời tiết Hà Nội: Có mưa, mưa rào. Từ nay đến khoảng ngày 04/01/2019 trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ.

Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh từ nay đến ngày 30/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa 40-70mm/24h).

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ nay đến ngày 30/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm/24giờ). Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến ngày 3-4/01/2019.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-11 độ Vĩ Bắc, nên từ nay đến khoảng ngày 30/12, ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ).

Từ nay đến 4/1, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bắc Bình Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước trên các sông nhỏ ở Thừa Thiên Huế, từ Quảng Ngãi đến bắc Bình Thuận lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên mức BĐ2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 29/12 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Độ ẩm từ 75 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 11 - 14oC Phí Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 65- 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ, có nơi dưới 10 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 13 - 16 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 16-19 oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào; đêm có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 70 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 - 11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao dưới 3 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 12 - 15 độ; vùng núi cao dưới 10 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét; phía Bắc rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ, phía nam 15 - 18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ, phía nam 19-22oC Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97% Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC