Thời tiết hôm nay: Miền Trung tiếp tục mưa to, đề phòng lũ quét

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (17/10), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 16 đến 1h ngày 17/10) như: A Lưới (Thừa Thiên Huế) 21mm, Trà My (Quảng Nam) 57mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 26mm, Quy Nhơn (Bình Định) 29mm,…

Trong 2 ngày qua, mưa như xối xả không ngừng khiến tất cả các tuyến đường trên TP Vinh, Nghệ An bị nhấn chìm trong biển nước.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên trong ngày và đêm nay (17/10) ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/24h), riêng khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày hôm nay còn có nơi mưa rất to (lượng mưa 70-120mm/24h); khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm/24h, có nơi trên 170mm/24h).

Từ đêm nay, mưa lớn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng giảm. Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến hết ngày 19/10.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Hiện nay, ở khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 2h-5h/17/10) phổ biến từ 20-40mm, một số nơi cao hơn như Sơn Ba 61,2mm, Ba Vinh 56,8mm (Quảng Ngãi); Hồ Hà Nhe 60,4mm (Bình Định); Tuy Hòa 45,6 (Phú Yên)...

Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 60mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số tỉnh. Cụ thể, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà (Quảng Ngãi); Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát (Bình Định); Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tuy An (Phú Yên).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình); Tiên Phước, Hiệp Đức, Núi Thành (Quảng Nam); Sơn Tây, Trà Bồng (Quảng Ngãi); Hoài Nhơn, Vân Canh, Hoài Ân (Bình Định); Phú Hòa, TP. Tuy Hòa (Phú Yên)./.