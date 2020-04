Thời tiết ngày 6/4: Bắc bộ mưa rét, cảnh báo lốc, sét và mưa đá

Dự báo, ngày và đêm nay (6/4), do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa dự báo trong ngày và đêm nay phổ biến 30-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đ ợt. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.