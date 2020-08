Thời tiết ngày thứ 2 lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (14/8), ở các tỉnh Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa đo được trong 24 giờ qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong những ngày tới, trên khu vực Bắc Bộ có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia..

"Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên từ đêm mai (15/8) đến khoảng ngày 20/8 ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt); khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt), riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 350-500mm/đợt, cục bộ có nơi có thể trên 600mm/đợt); các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Trọng tâm của đợt mưa có khả năng tập trung từ đêm 16/8 đến đêm 18/8", ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị và thành phố; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc. Từ ngày 16-18/8, ở trên Vịnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa dông kèm gió giật mạnh cấp 6-7./.