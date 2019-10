Thông tin cháu bé bị bắt cóc hụt tại Hạ Long không đúng sự thật

Theo thông tin trên các trang mạng xã hội: Khoảng 16h30 phút ngày (15/10), trong lúc chờ người nhà đến đón sau khi tan học, cháu N.H.A - học sinh lớp 5A trường Tiểu học-THCS-THPT Văn Lang, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị một đối tượng lạ mặt đến gần và nói mẹ nhờ đón cháu. Dù cháu bé không đồng ý nhưng nam thanh niên lạ mặt vẫn kéo cháu lên xe máy và phóng về phía bến phà Bãi Cháy cũ. Lợi dụng lúc kẻ xấu loạng choạng tay lái, cháu bé đã vùng thoát và chạy ngược về phía trường học.

Kiểm tra Camera trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang không phát hiện ra đối tượng lạ mặt tiếp cận cháu N.H.A như thông tin cháu bé cung cấp.

Thông tin này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và gây lo lắng cho các phụ huynh nhất là các phụ huynh bận rộn, không đón con đúng giờ.



Công an thành phố Hạ Long và ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera của nhà trường và khẳng định những thông tin này là hoàn toàn không có căn cứ và câu chuyện bị bắt cóc hụt là do N.H.A tự nghĩ ra. Một số người do không nắm được thông tin đã đưa lên mạng xã hội.