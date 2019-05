Thông tin mới nhất vụ nhà máy thủy điện xả lũ làm 1 người chết

Liên quan vụ việc tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, thủy điện Nậm Nơn bất ngờ xả nước làm 1 người chết, ngày 24/5, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương cho biết, người nhà đã nhận thi thể nạn nhân về làm thủ tục mai táng, tình hình an ninh khu vực nhà máy đã trở lại bình thường. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý sự cố theo quy định của pháp luật.

Đập Thủy điện Nậm Nơn

Trước đó, khoảng 14h ngày 23/5, tại khu vực dưới đập thủy điện Nậm Nơn cách cửa xả khoảng 40m, thuộc địa bàn bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đã xảy ra một vụ tai nạn lật thuyền. Trên thuyền có hai anh em ruột là Vi Văn May và Vi Văn Thân đánh bắt cá. Do nước lớn làm lật thuyền, anh Vi Văn May bị nước cuốn trôi, còn anh Vi Văn Thân được người dân cứu sống. Cuối ngày hôm qua, thi thể nạn nhân Vi Văn May mới được tìm thấy cách vị trí thuyền ban đầu 50m.



Những người dân chứng kiến vụ việc cho rằng nhà máy thủy điện Nậm Nơn xả nước không thông báo theo quy trình nên dẫn đến tai nạn làm chết người. Vì vậy, hàng trăm người dân đã tụ tập trước nhà máy và đòi làm rõ trách nhiệm.

Rạng sáng 24/5, cùng với sự vào cuộc của chính quyền huyện Tương Dương, sau khi lập biên bản thống nhất sự việc giữa nhà máy thủy điện Nậm Nơn, gia đình đã đưa thi thể của anh Vi Văn May về làm thủ tục mai táng.

Ông Lô Thanh Nhất, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, phía Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn cũng đã thừa nhận do chủ quan trong điều tiết lượng nước hồ chứa, nên để xảy ra sự cố đáng tiếc.

“Nhân dân phản ánh là do quy trình xả nước không giống thông thường. Bình thường là phải thông báo, rồi hú còi, rồi gọi điện cho trưởng bản biết sau đó mới xả nước. Nhưng mà hôm qua thì nhân dân người ta phản ánh là không làm cái động tác ấy mà xả nước luôn”, ông Thanh Nhất nói./.

