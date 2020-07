Tích cực cấp cứu 4 người bị thương nặng trong ô tô lao xuống vực ở Kon Tum

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14C, đoạn qua đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vào sáng 11/7, ngoài 5 người chết tại chỗ, có 4 bệnh nhân rất nặng đã được đưa ngay về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Đội ngũ y bác sỹ đã nỗ lực cứu chữa và đang giành lại sự sống cho các nạn nhân.

Một nạn nhân vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Hơn 16h chiều nay 11/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, 2 nạn nhân bị thương nặng nhất là bà Phạm Thị Quyên, (29 tuổi, ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và Hà Trung Lưu, (72 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) sau khi được cấp cứu đã chuyển sang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Phòng Chống độc của Bệnh viện.

Trong đó, bà Phạm Thị Quyên bị đa chấn thương, tràn máu, tràn khí màng phổi, dập phổi 2 bên, gãy xương sườn cung sâu bên phải 4,5,7; gãy đốt sống từ D4 đến D7. Nạn nhân Hà Trung Lưu bị chấn thương sọ não.

Đối với 2 nạn nhân còn lại đã được phẫu thuật cắt lách, truyền máu và đang được điều trị tích cực tại Khoa Ngoại Chấn thương. Trong đó nạn nhân Nguyễn Văn Kiên, (45 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) bị dập cơ lưng và đa chấn thương; nạn nhân Trương Văn Sơn, (29 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) bị vỡ lách, gãy xương sườn và vết thương mặt. Hai nạn nhân này hiện đã qua cơn nguy kịch.



Ngoài 4 nạn nhân thương tích nặng cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum, trong vụ tai nạn này còn có 31 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi cứu chữa.



Đã có 5 người chết tại chỗ khi xảy ra tai nạn xe khách 36B-022.32 lao xuống vực đoạn đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (thuộc Quốc lộ 14C) lúc 4h sáng nay 11/7.

Tỉnh Kon Tum chỉ đạo điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn

Về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng nay (11/7), trên Quốc lộ 14C khiến 5 người tử vong và 35 người bị thương, ngay trong ngày 11/7, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã có công văn gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi khẩn trương điều tra nguyên nhân cũng như tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cụ thể UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Trong đó lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn, chất ma tuý trong cơ thể lái xe…

Đối với Ban An toàn giao thông tỉnh, giao Sở Giao thông Vận tải là cơ quan thường trực phối hợp cùng Sở Y tế, UBND huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi nỗ lực cao nhất cứu chữa các nạn nhân và bảo quản tử thi người bị nạn. Ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ kinh phí để bảo quản tử thi của các nạn nhân trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc; phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan bàn giao tử thi các nạn nhân khi có thân nhân, người nhà đến nhận theo quy định; kịp thời thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn.

Trước đó như VOV đã đưa tin, khoảng hơn 4 giờ sáng nay 11/7, xe khách giường nằm 48 chỗ, biển kiểm soát 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng do Mai Hải Nam (39 tuổi, quê Thanh Hóa), điều khiển từ Thanh Hóa theo đường Hồ Chí Minh vào tỉnh Kon Tum.

Đến huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum xe đi theo Quốc lộ 14C vào huyện Ia H’Drai. Khi lưu thông đến Km32+850 đèo Ngọc Vin, đoạn qua xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy xe khách bất ngờ gặp nạn rơi xuống vực khiến 5 người tử vong. 35 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu./.