Tích cực triển khai gói an sinh xã hội đến người thụ hưởng

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc rà soát, lên danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Theo đó, 5 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp gồm: người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên; người lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không ký kết hợp đồng bị mất việc (lao động tự do); người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và đối tượng thuộc hộ nghèo.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam làm việc với các ngành về chi hỗ trợ an sinh xã hội.



Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, do đặc thù là thành phố du lịch nên thiệt hại do dịch Covid- 19 gây ra rất nặng nề, cần sớm đưa tiền hỗ trợ của Chính phủ đến đúng đối tượng.

Hiện nay, các nhóm đối tượng là người có công cách mạng, thân nhân người có công, thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo… các địa phương ở Quảng Nam cơ bản đã rà soát xong. Khó khăn nhất là nhóm đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, như những trường hợp buôn bán lẻ, bán hàng rong không có điểm cố định, xe thồ, bán lẻ vé số hoặc làm những nghề tự do khác.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Nếu nhanh hỗ trợ được những đối tượng có danh sách rõ ràng thì cũng trong tháng 5. Còn các đối tượng khác phải chờ xét, kiểm tra lại, rà soát chấm trùng thì có thể kéo dài hơn".

Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở tỉnh Quảng Nam tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường giám sát ngay từ khâu lập danh sách cho đến lúc chi trả và kết thúc việc chi trả.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, những đối tượng đã “chốt” danh sách sẽ được ký nhận hỗ trợ ngay; nhất là các nhóm đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân người có công, thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động do Bảo hiểm xã hội chi trả; hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ đang được hưởng trợ cấp tại cộng đồng.

Hiện, các nhóm đối tượng này đã cơ bản hoàn thành việc lên danh sách nhận hỗ trợ, chỉ còn rà soát lại khâu chấm trùng thì sẽ tiến hành chi hỗ trợ và hoàn thành trước ngày 15/5. Sau đó, sẽ tiến hành chi hỗ trợ song trùng cho các nhóm đối tượng còn lại như: người lao động bị mất việc làm ở các doanh nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

Ông Trần Văn Chiến cũng cho biết, hiện nay Trung ương quy định 6 nhóm ngành nghề được hỗ trợ, còn trong thực tiễn phát sinh những ngành nghề nào thì do địa phương lập danh sách, bổ sung.

"Quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh trước hết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động, nhân dân được biết việc thực hiện, giám sát thực hiện. Chính việc giám sát cộng đồng mới là điều quan trọng, không để trùng hưởng. Thứ hai là tăng cường trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên trong việc xác lập danh sách, chống trùng, không bỏ sót đối tượng và cũng không được trùng hưởng, không để trục lợi chính sách"./.