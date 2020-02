Tiếp tục cách ly, theo dõi chặt 61 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế, tính đến 22h ngày 14/2, tại Việt Nam, số trường hợp mắc Covid-19 (nCoV) là 16 người, gồm: 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam nhiễm nCoV đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (1 người đã khỏi và xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, cháu ngoại của bệnh nhân P. T. B đã được xác định dương tính với Covid-19 ngày 9/2/2020.





Phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng học. (ảnh: Thành Long/VOV-Miền Trung)

Số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) là 61 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.



Ngoài ra, có 602 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm Covid-19.



Còn theo trang thống kê toàn cầu Worldometer vào lúc 6h15 ngày 15/2/2020 (giờ Việt Nam) cập nhật như sau: Có thêm 140 ca tử vong trên toàn cầu do virus corona mới Covid-19, khiến tổng số người chết toàn cầu do dịch này tăng lên thành 1.523 người. Các ca tử vong mới ghi nhận này đều ở Trung Quốc đại lục. Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 66.899 người, còn số ca khỏi bệnh là 8.074.

Trung Quốc tiếp tục là tâm dịch Covid-19 với tổng số ca nhiễm là 66.291 người (tăng thêm 2.440 trường hợp), và tổng số ca tử vong là 1.520 người./.