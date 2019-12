Tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Văn Úc

Các nạn nhân mất tích trong vụ tàu chở gạch chìm trên sông Văn Úc được xác định là ông Trần Đức Hưng (SN 1974) và bà Trần Thị Hạnh (SN 1977), vợ ông Hưng. Cả 2 người cùng trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị chìm tàu trên sông Văn Úc.

Trước đó, như VOV đã thông tin, khoảng 6h sáng 1/12, tàu chở gạch của gia đình ông Trần Đức Hưng di chuyển trên sông Văn Úc, qua đoạn giao với sông Mới (khu vực giáp ranh giữa huyện Tiên Lãng và huyện An Lão, Hải Phòng) thì bất ngờ bị chìm.

Người dân địa phương nghe thấy tiếng kêu cứu nên đã dùng thuyền bơi ra để hỗ trợ; tuy nhiên do nước sông dâng cao, chảy xiết nên con tàu bị chìm hoàn toàn chỉ sau ít phút. Theo người thân, vợ chồng ông Hưng thường xuyên chở gạch từ Nam Định ra Hải Phòng bán.