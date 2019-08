Tình người giữa trùng khơi

Gần 15 năm trôi qua nhưng người dân miền Trung không thể nào quên siêu bão Chanchu 2005. Cơn bão khiến hàng ngàn tàu thuyền và hàng trăm ngư dân bị nạn. Lúc đó, Tàu 628 của Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân vượt bão, lên đường đi cứu nạn. Họ vượt hiểm nguy cứu sống hàng chục ngư dân.

Tàu cá BĐ 98147 gặp nạn được Hải quân vùng 3 lai dắt về bờ.

Ông Đặng Văn Cu, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng hải quân Vùng 3 giúp ngư dân có niềm tin bám biển dài ngày.

"Nhờ sự giúp đỡ của Hải quân, dân chúng tôi khai thác một phần an toàn và bảo đảm. Tình hình trên biển như tai nạn tàu bè xảy ra, có việc gì xảy ra thì cũng đều nhờ bên lực lượng Hải quân. Có như vậy, chúng tôi được vươn khơi bám biển dài ngày hơn", ông Cu nói.



Còn nhớ cuối năm 2017, cơn bão số 12 đổ bộ vào khu vực miền Trung. Tàu cá mang số hiệu BĐ 95956 của ngư dân tỉnh Bình Định gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa. Lúc ấy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chỉ đạo Vùng 3 Hải quân điều tàu Hải quân 799 đang tránh bão tại Quy Nhơn ra vùng biển Hoàng Sa tham gia cứu nạn. Trong điều kiện sóng to, gió mạnh tàu cá bị phá nước, chìm dần, chủ tàu cá buộc phải bỏ tàu. Tàu Hải quân 799 đã vượt hơn 80 hải lý để đưa các ngư dân bị nạn về cảng Cam Ranh an toàn.

Ngư dân Quảng Ngãi được lực lượng Hải quân vùng 3 cứu nạn.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính uỷ Quân Chủng Hải quân cho biết: "Ngay bản thân con tàu 799 này chỉ là tàu vận tải khoảng trên 300 tấn. Lúc đó, sóng gió đã đánh vỡ hết cửa kính Đài chỉ huy, đánh trùm lên đánh bật cả nắp hầm hàng. Nhưng với tinh thần, chưa cứu được người dân thì anh em không về. Tình cảm gắn bó máu thịt giữa Hải quân và ngư dân đã quyết tâm cứu bằng được".

Từ nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã chủ động, làm tốt công tác cứu nạn trên biển. Hiện nay, Vùng 3 Hải quân bố trí tàu trực tại bến, tàu cứu nạn trên biển. Khi xảy ra mưa bão, tàu vận tải làm nhiệm vụ thông báo bão, áp thấp nhiệt đới, các tàu chống lật, tàu kéo, tàu vận tải,… sẵn sàng lên đường cứu nạn khi có lệnh.

Thượng tá Phạm Tiến Chinh, Phó Chính ủy Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân cho biết, bên cạnh cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển, đơn vị còn chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giúp ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung yên tâm vươn khơi, bám biển.

"Giúp đỡ ngư dân đánh bắt thủy hải sản trên các vùng biển đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong mọi tình huống khó khăn nhất chúng tôi cũng luôn sẵn sàng để bảo vệ và giúp đỡ ngư dân. Đặc biệt trong những lúc bão, gió chúng tôi sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân", Thượng tá Phạm Tiến Chinh nói.



Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân càng tỏa sáng vẻ đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”./.