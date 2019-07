Tông đuôi xe container trên cầu vượt Mai Dịch, phụ xe thư báo tử vong

Vào khoảng 3h sáng ngày 5/7, tại cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe đầu kéo container BKS: 16M-6811 kéo theo rơmoóc 15R-105.90 với xe ôtô tải chở thư báo mang BKS: 51D-150.46 làm 1 người tử vong tại chỗ.



Phần đầu xe thư báo hư hỏng nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên xe container lưu thông theo hướng Đường vành đai 3 trên cao đi cầu Thăng Long, khi đi đến đoạn đường này gặp sự cố nên dừng lại, chiếc ô tô tải chở thư báo do không quan sát đã tông thẳng vào phía sau của xe container.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe ô tô tải chở thư báo biến dạng hoàn toàn, tài xế và 1 phụ xe thư báo mắc kẹt trong cabin. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 1 phụ xe chở thư báo chết trên đường đi cấp cứu.



Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo một nhân chứng, thời điểm trên do 2 người trong xe bị mắc kẹt trong cabin nên lực lượng CSGT trật tự cơ động, công an địa bàn quận Cầu Giấy phải dùng dụng cụ cắt cabin, đồng thời đưa các nạn nhân vào Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cấp cứu.

Sáng 5/7, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Đội CSGT trật tự cơ động, Đội Cảnh sát điều tra, công an địa bàn quận Cầu Giấy đang bảo vệ hiện trường để xác định nguyên nhân của vụ TNGT.



Lực lượng CSGT phân luồng, bảo vệ hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy thụ lý giải quyết theo quy định./.